La CE presenta su propuesta para proteger a los menores en internet

Guardar

Bruselas, 17 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves la Ley KIDS de la UE, que prohíbe a los menores de 13 años el acceso a redes sociales, fija en 15 años la edad mínima para abrir cuenta propia y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño.

La propuesta se articula en cuatro ejes: retraso del acceso a redes sociales (veto hasta los 13 años, minicuentas parentales de 13 a 15 con un máximo de una hora diaria); seguridad por diseño (prohibición de 'scroll' infinito, notificaciones nocturnas y 'chatbots' de IA que generen dependencia emocional); verificación de edad, y ejecución con auditorías obligatorias en 90 días. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)