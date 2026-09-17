Hallan muerto a tiros a un conocido periodista secuestrado en Sudáfrica

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Nairobi, 17 sep (EFE).- El conocido periodista sudafricano Owen Ndlovu, expresentador de deportes de la televisión pública sudafricana SABC, fue hallado muerto y con heridas de bala este miércoles en el norte del país, informaron su familia y la Policía.

El portavoz de la familia, Eugene Mthethwa, afirmó que el cuerpo de Ndlovu, de 54 años, fue encontrado por residentes de Thokoza, en el municipio de Ekurhuleni, tras ser secuestrado la noche del martes, según informaron este jueves medios locales.

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"Según los residentes que lo encontraron, Owen presentaba heridas de bala. Su bolso también fue hallado a pocos metros de donde se descubrió su cuerpo", señaló Mthethwa en un comunicado.

"Posteriormente, la familia acudió a la morgue, donde Portia Ndlovu, esposa de Owen, identificó el cuerpo", añadió el portavoz.

Según la Policía, Ndlovu fue víctima en la cercana localidad de Katlehong del robo de su vehículo y de un secuestro alrededor de las 20:00 hora local (18:00 GMT) del martes, cuando iba a recoger a su esposa de la iglesia.

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"Cuando la esposa se acercaba al vehículo, tres desconocidos —uno de ellos presuntamente armado con un arma de fuego— se les aproximaron repentinamente, la apartaron a empujones y obligaron a su marido a subir al asiento trasero de su camioneta", declaró la portavoz de la Policía, coronel Dimakatso Nevhuhulwi.

"Los sospechosos se llevaron a la víctima en el vehículo. La camioneta robada fue recuperada más tarde(...). El cuerpo de Ndlovu fue hallado tirado junto a la carretera en Thokoza", explicó Nevhuhulwi, al agregar que se hará una autopsia para determinar la causa de la muerte y se "investiga ahora un caso de homicidio".

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Ndlovu era conocido entre los aficionados al deporte en Sudáfrica después de trabajar durante años como presentador y productor en la SABC.

También participó en la cobertura radiofónica de la Premier Soccer League (Liga de Fútbol) de Sudáfrica y, más tarde, se convirtió en defensor de los derechos de los músicos y del pago de regalías.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó el pasado 28 de agosto el ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia. EFE

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