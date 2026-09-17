España registra "un ligero descenso" en las tasas de vacunación infantil, según un estudio

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Redacción Ciencia, 18 sep (EFE).- España es uno de los países con mejor cobertura de vacunación infantil de la Unión Europea (entre un 92 y un 97% dependiendo del antígeno), sin embargo un estudio internacional ha detectado una 'ligera disminución' en la tasa de vacunación de 5 de los 7 principales antivirales desde la pandemia.

La revista The Lancet Regional Health–Europe recoge este viernes una investigación que analiza los datos de vacunación en 27 países de la UE procedentes de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF. Su principal conclusión es que la tasa de vacunación infantil ha disminuido en la mayoría de países de la región desde 2019.

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Las siete vacunas infantiles analizadas por los autores, afiliados a varios centros de investigación de Italia, han sido sarampión; rubéola; difteria, tétanos y tos ferina; hepatitis B; haemophilus influenzae tipo b; poliomielitis y neumococo. El periodo de estudio ha abarcado 45 años: entre 1980 y 2024.

Pues bien, en la última etapa estudiada, de 2019 a 2024, 16 países de la UE han registrado descensos en las tasas de vacunación para 7 o más de las 7 vacunas analizadas, entre ellos destacan Bulgaria, Chipre, Irlanda, Holanda, Rumanía y Suecia, donde las 7 vacunas estudiadas han mostrado una tendencia a la baja en este periodo.

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Los datos de España y Alemania apuntan a una disminución de las tasas de vacunación en los últimos años para 5 de las 7 vacunas infantiles, mientras que en Francia e Italia la tasa aumento para 4 vacunas y disminuyó para 3.

La inmensa mayoría de los descensos recientes comenzaron entre 2019 y 2022, coincidiendo con la pandemia.

Uno de los autores del estudio, Luigi Russo, investigador en la Universidad del Sagrado Corazón en Roma, señaló que "España refleja, independientemente de las tendencias, unas buenas coberturas vacunales en el primer año de vida de los niños".

En 2024, la primera dosis del sarampión y de la rubéola alcanzaron un 97% de cobertura en ambos casos; la tercera dosis de difteria, tétanos y tos ferina, hepatitis B, haemophilus influenzae tipo b, poliomielitis llegaron a un 94% de los niños en el primer año de vida en todos los casos, y la tercera dosis del neumococo al 92%.

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La cobertura ideal de vacunación infantil es siempre que la que esté por encima de un 95% de cobertura, según los investigadores.

“España se sitúa entre los ocho países de la Unión Europea que lograron un cambio porcentaje anual medio positivo a largo plazo en la totalidad de los siete antígenos evaluados, aunque en el tramo de estudio más reciente se aprecia una ralentización o ligero descenso en cinco de las siete vacunas analizadas”, añadió Russo.

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Los cinco antígenos en los que ha disminuido “ligeramente” la tasa de vacunación en España son: la hepatitis B, que ha descendido un 0,20%; la haemophilus influenzae tipo b (un 0,11%), el neumococo (un 0,62%); la poliomielitis (un 0,20%) y la difteria, tétanos y tos ferina (un 0,17%).

En conjunto, estas cinco vacunas sitúan a España entre los países con un patrón de evolución moderadamente negativo en el tramo más reciente (desde 2019).

Por el contrario, la tasa de vacunación del sarampión y la rubéola ha seguido creciendo ligeramente, un 0,27% en ambos casos desde 2019.

Respecto a los descensos en los 27 países analizados, los autores señalan que las disminuciones más acusadas se han dado en las vacunas contra el haemophilus influenzae tipo b y la poliomielitis, seguidas de las de la hepatitis B y la difteria-tétanos-tos ferina. La vacunación contra el sarampión y la rubéola han mostrado tendencias recientes más favorables.

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Russo apuntó a que esta coincidencia temporal de los descensos desde la COVID-19 sugiere que la pandemia pudo haber contribuido a la interrupción de los servicios de vacunación sistemática, pero advierten de que su estudio no se diseñó para analizar las posibles razones que subyacen a los resultados.

Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), explicó en una reacción a este estudio que “la etapa final del mismo coincide con la pandemia, periodo en los que, en general, se ha observado un pequeño descenso de coberturas de las vacunas en parte debido a la priorización de la vacunación covid-19 y, posteriormente en algunos casos, por un posible aumento de reticencias vacunales".

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