Ca7riel y Paco Amoroso guían a Madrid en una limpieza de cuerpo, mente, cara y espíritu

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Brenda Guadalupe Hernández y Marc Fraile

Madrid, 17 sep (EFE).- Doce pasos para desintoxicar a los "sujetos absolutamente quebrados" de sus fans en Madrid. Ca7riel y Paco Amoroso trajeron su milagroso programa de rehabilitación, de su ambulante clínica 'Free Spirit', a la capital madrileña para "liberar los espíritus" en un concierto experimental y satírico.

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Con más de 50 invitados vestidos con bata blanca sobre el escenario y con la voz del músico británico Sting como guía, Cato y Paco superaron una "demostración del programa intensivo" de 90 minutos que incluyó ejercicios físicos, mascarillas faciales y hasta depilación mientras hacían un recorrido por cada una de las canciones de su último disco 'Free Spirits', así como sus más grandes éxitos.

El dúo argentino presentó su último disco 'Free Spirits', que acaba de ser nominado a Álbum del año en los Latin Grammy, frente a un Movistar Arena lleno, en un espectáculo experimental y satírico dividido en cuatro bloques dedicados a la limpieza del "cuerpo, mente, cara y espíritu".

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'No me sirve más' fue la canción con la que, desde sillas reclinables, los bonaerenses iniciaron la fiesta, seguida de 'Nada nuevo' y 'Ay Ay Ay'.

Además de las canciones del último disco, no faltaron las exitosas canciones de 'PAPOTA', el álbum con el que ganaron este año el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo, como '#Tetas', pero también las ya míticas 'Reforro', 'El día del Amigo', 'Único' y 'Dumbai' del disco debut 'Baño María' (2024).

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Ca7riel y Paco Amoroso se presentaron en Madrid un día después de recibir siete nominaciones a los Latin Grammy, incluidos Mejor álbum y Mejor canción, convirtiéndose en el grupo -no solista- más nominado del 2026.

Ca7riel demostró su enorme destreza musical durante los solos de guitarra y Paco su gran carisma al bajar a chocar las palmas con sus admiradores en más de una ocasión.

Con la energía y presencia escénica característica del dúo, que no pararon ni un segundo, los miles de pacientes vivieron esta experiencia "plenamente presentes, sin distracciones, sin resistencia, permitiéndose observar el proceso con apertura y empatía", tal como indicaba la omnipresente voz de Sting.

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El público se entregó completamente al evento y, obedientemente, se olvidaron del móvil para saltar y cantar al unísono, en gran parte gracias a las letras estilo karaoke que se exhibían en las pantallas.

Para el último bloque los artistas convirtieron el recinto en una auténtica rave en la que sus seguidores liberaron los espíritus al ritmo del techno con éxitos como 'Pirlo' y 'Beto’s horns', bajo una luz roja para "compensar el impacto en el ritmo circadiano".

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Así, en esta liberación colectiva, los espectadores terminaron convertidos en "verdaderos espíritus libres" y siguieron coreando las canciones de este irreverente dúo fuera del recinto.

Los argentinos no dejaron lugar a duda del éxito del programa de la clínica ‘Free Spirit Well Center’, que están implementando en las 56 fechas de su gira mundial.