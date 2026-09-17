Ignacio Buse abre la serie Perú-Paraguay contra Hernando Escurra rumbo al Grupo Mundial I

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Lima, 17 sep (EFE).- El peruano Ignacio Buse (puesto 35 ATP) abrirá este viernes la serie entre Perú y Paraguay, en Lima, contra el paraguayo Hernando Escurra (2.151 ATP) en la llave que ambos países disputarán para alcanzar un pase a los Qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2027.

La raqueta número uno de Perú se enfrentará al segundo tenista de Paraguay en la cancha con aforo completo del Jockey Club, en el distrito de Surco, a partir de las 16:00 horas locales (21:00 GMT), de acuerdo al sorteo realizado este jueves por la organización.

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Las expectativas del equipo bicolor dirigido por Luis Horna están puestas en Buse después del estupendo desempeño en lo que va de año, lo que le ha permitido coronarse como campeón en el ATP 500 de Hamburgo y en el ATP 250 de Winston-Salem.

El segundo partido de individuales será entre el peruano Juan Pablo Varillas (190 ATP) y el paraguayo Daniel Vallejo (58 ATP), la primera raqueta de su país.

El día sábado empieza con el partido de dobles que disputarán las duplas Buse y Arklon Huertas del Pino contra Vallejo y Martín Vergara.

El cuarto partido de la ronda será de Buse versus Vallejo, mientras que el quinto y último será el de Varillas contra Escurra.

En una rueda de prensa en Lima, el capitán del equipo local declaró el martes que Perú tiene actualmente "un equipo que compite al nivel más alto del tenis mundial, entonces hay cosas que debemos implementar y la Federación (Peruana de Tenis) lo entendió así".

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"Hemos vivido experiencias fuertes con este equipo y creo que están mentalizados, de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa", expresó Horna.

Por su parte, el capitán de Paraguay, Paulo Carvallo, dijo que "la Copa Davis tiene esto lindo que, cuando se juega de local tiene la gente a su favor y cuando juega de visitante, obviamente, se hace más complicado".

"Dani (Vallejo) tiene experiencia, viene de jugar torneos más grandes", señaló Carvallo y, en ese sentido, agregó que hablará con sus tenistas de que "seguro el clima va a ser obviamente a favor de Perú, pero hay que tratar de dejar de lado eso y enfocarse en el partido". EFE

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