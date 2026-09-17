El Salvador Travel Market 2026 reúne a profesionales de 17 países para impulsar el negocio turístico del país

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La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), en colaboración con el Ministerio de Turismo y CORSATUR, ha inaugurado la segunda edición de El Salvador Travel Market 2026 (ESTM) en el Hotel Hilton San Salvador.

La cita profesional congrega a empresarios turísticos locales y compradores internacionales procedentes de 17 países con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio, integrar la oferta del país en los catálogos globales de comercialización y fortalecer el canal B2B.

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Previo a la jornada de mesas de negociación B2B, los compradores y la prensa especializada de Europa, Norteamérica y Latinoamérica realizaron seis rutas de familiarización sobre el terreno.

Estos recorridos abarcaron desde enclaves patrimoniales como el Centro Histórico de San Salvador, Joya de Cerén, Cihuatán y Suchitoto, hasta espacios naturales e icónicos como El Boquerón, el volcán de Santa Ana, Cerro Verde, el lago de Coatepeque, la Ruta de las Flores y la franja costera de Surf City, El Tunco y Barra de Santiago.

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Durante la apertura del encuentro, el presidente de CASATUR, Carlos Umaña, destacó el crecimiento de la convocatoria y subrayó que la presencia de delegaciones de 17 países refleja el aumento del interés internacional por el destino centroamericano.

Por su parte, la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, enfatizó que esta feria profesional constituye un escaparate estratégico para que el tejido empresarial local establezca alianzas comerciales de largo plazo y consolide la competitividad turística del país en los mercados emisores clave.

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