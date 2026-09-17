Gasto de los turistas extranjeros en Uruguay baja un 12 % en el primer semestre del 2026

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Montevideo, 17 sep (EFE).- El gasto de los turistas extranjeros en Uruguay entre enero y junio de 2026 bajó un 12 % en términos reales, en comparación con el mismo período del año pasado.

Así lo detalla un informe hecho por la Cámara Uruguaya de Turismo y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que añade que el ingreso de visitantes extranjeros en el primer semestre también descendió un 12 % respecto al de 2025.

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En ese sentido, apunta que la baja "es explicada por una menor llegada de argentinos". En concreto, destaca que arribaron 228.000 turistas extranjeros menos y 230.000 argentinos menos.

El informe señala que el turismo emisivo argentino cayó un 13 % en el primer semestre y hace hincapié en que desde ese país viajaron menos no solo a Uruguay, sino a otros sitios.

Por otra parte, subraya que las actividades turísticas explican el 6 % del Producto Interno Bruto del país suramericano y que 122.300 personas trabajan en empleos vinculados al turismo.

Aquí se incluyen actividades como alojamiento, gastronomía, transporte de pasajeros y servicios de reservas, actividades culturales, deportivas y recreativas, actividades inmobiliarias vinculadas al alojamiento turístico y actividades asociadas a congresos, convenciones y eventos.

Detalla que "para volver a la rentabilidad que se tuvo en el período prepandemia, los ingresos deberían subir un 42 % y los costos bajar un 30 % o una combinación de ambas".

Finalmente, el documento habla sobre el camino que se debe tomar para lograr una mayor competitividad: "El sector privado tiene la responsabilidad de invertir, innovar, brindar un buen servicio y ser competitivos. Para ello es indispensable que el sector público impulse mejoras en la competitividad en cuanto a costos internos e invierta más en promoción", concluye. EFE

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