Lula dice que Flávio Bolsonaro "no va a escapar" de la justicia por el caso Master

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São Paulo, 17 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que Flávio Bolsonaro, su principal rival en las elecciones del próximo octubre, "no va a escapar" de la justicia por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción por el fraude ligado al banco Master.

Lula, que habló en una entrevista a la radio Itatiaia, pidió que todos los implicados en el caso de corrupción sean investigados, reclamó la divulgación completa de todos los hallazgos realizados por la Policía y vaticinó que "el juego solo está comenzando".

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"Flávio no va a escapar, y lo sabe, porque está metido hasta el cuello en todas las trampas del banco Master", dijo el gobernante y candidato a la reelección.

El propio Flávio Bolsonaro ha admitido que recibió 12 millones de dólares del banquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del banco Master, para patrocinar una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

El candidato opositor, no obstante, defiende que el patrocinio es totalmente legal y alega que, cuando trató con Vorcaro, desconocía que el banco Master había montado un fraude de grandes proporciones que estafó sumas millonarias a fondos de pensiones de funcionarios públicos.

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Lula lamentó que Vorcaro, hoy en prisión preventiva, "corrompió a la República", puesto que hoy día hay diputados, senadores y jueces "con miedo" a que se conozcan sus vínculos con el banco, que fue liquidado el año pasado por el Banco Central.

El escándalo del banco Master ha ocasionado una grave crisis en el Tribunal Supremo, puesto que varios de los integrantes de la alta corte han sido citados en las investigaciones, entre ellos el juez Alexandre de Moraes, famoso por la condena de Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

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En relación a De Moraes, Lula dijo que "si se equivocó" por el contrato millonario que Vorcaro firmó con el despacho de abogados de la mujer del juez, que "tendrá que pagar" por ello.

No obstante, apostilló que se debe divulgar todos los hechos, incluyendo "quién participó en las orgías" que organizó el banquero para comprar voluntades en las altas esferas del poder en Brasilia.

En el último par de semanas, las filtraciones de las investigaciones del caso del banco Master han acaparado toda la atención en la campaña para las elecciones del 4 de octubre.

Desde que se conocieron las últimas revelaciones, que llevaron al Tribunal Supremo a convocar una audiencia para valorar la situación de De Moraes, Lula ha perdido fuelle en las encuestas.

Lula tiene un 36 % de la intención de voto frente al 31 % de Bolsonaro, según un sondeo divulgado esta semana, y el candidato ultra aparece dos puntos por delante en un eventual balotaje.EFE