Un millón y medio de fieles asistirán a la misa de León XIV en Luján, según su alcalde

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Ciudad del Vaticano, 16 sep (EFE).- El intendente (alcalde) de la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, Leonardo Boto, saludó este miércoles al papa León XIV en Roma, le trasladó que le esperan con los brazos abiertos y que el 11 de noviembre cerca de un millón y medio de personas acudirán a la misa que el pontífice celebrará en el santuario mariano durante su viaje a Argentina.

Boto, que saludó al papa durante la audiencia general de los miércoles, también acudió al Vaticano para presentar el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, "la reunión de los obispos y arzobispos que tienen diócesis con santuarios marianos, junto a todos los alcaldes que tienen en su territorio esos santuarios". El foro se celebrará los días 19 y 20 de octubre en Luján y servirá también para preparar la visita del pontífice estadounidense.

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"Y el colofón final, el 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, la misa del Santo Padre en Luján, en la plaza justo delante del santuario, donde esperamos más de un millón y medio de personas", adelantó el intendente en declaraciones a EFE.

Explicó que este acto -incluido en el viaje que el papa hará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre- "va a ser una de las concentraciones más grandes de la historia de Luján".

Boto aseguró que el papa está muy contento por esta visita al santuario mariano y le entregó la famosa foto en la que se observa a Robert Prevost en 2004, cuando era prior general de los Agustinos, celebrando misa en el altar de la parroquia de San Agustín de Buenos Aires con el cardenal Jorge Bergoglio.

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"En 2030, Lujan va a cumplir 400 años y recibe millones y millones de personas al año que vienen a ver a la Virgen. Ahora tenemos la peregrinación de jóvenes que también son millones de personas que salen caminando de un santuario y llegan a Luján. En Luján le van a recibir con los brazos abiertos", añadió.

"Para toda la comunidad es una bendición que venga el papa. Desde 1982 que no recibíamos un pontífice en Luján. El último fue san Juan Pablo II", destacó.

Aunque la agenda oficial aún no se ha publicado, el intendente explicó que su visita fundamentalmente va a ser la misa multitudinaria y también "va a haber una gran conferencia a servidores de santuarios que va a ser en un edificio contiguo a la Basílica".

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Para Boto, la visita del papa servirá para "reconocer, reconocer una historia, reconocer un legado, reconocer una fe en común, una fe muy mariana, como se manifiesta en Sudamérica como en pocos lugares en el mundo". EFE

(foto)