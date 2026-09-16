Sucesos- Investigan al conductor de un autobús escolar que superó nueve veces la tasa de alcoholemia permitida

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Efectivos del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga han instruido diligencias por un delito contra la seguridad vial contra el conductor de un autobús dedicado al transporte escolar tras dar positivo en la prueba de alcoholemia en la que superó en nueve veces la tasa permitida para este tipo de profesionales.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado 11 de septiembre, cuando una unidad del Distrito de Carretera de Cádiz fue comisionada por la Sala del 092 de Policía Local para que se dirigiera a la nave de una empresa dedicada al transporte de viajeros, en la que se estacionan los autobuses.

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Fue la propia empresa la que dio el aviso al percartarse de que el conductor, tras completar su turno de trabajo consistente en transporte escolar, habría llegado con síntomas de embriaguez, ha indicado la Policía Local en una nota.

Según manifestaciones de testigos, el individuo no podía maniobrar, realizando giros y acelerones sin sentido, motivo por el que se le indicó que parase el autobús ante la posibilidad de colisionar con otros vehículos estacionados. Acto seguido, un trabajador subió al vehículo y comprobó que el individuo se encontraba ebrio y, además, habría orinado y defecado en el interior.

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El autobús, que prestaba servicio a varios centros educativos de Benalmádena (Málaga), concluyó el transporte de menores a las 17,00 horas en dicho municipio y llegó a la nave situada en Málaga capital en torno a las 17,20 horas.

Los policías actuantes pudieron apreciar también signos inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que le indicaron la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia legalmente establecida, a lo que accedió de forma voluntaria y para lo que fue trasladado al GIAA.

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El conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 1,39 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, nueve veces superior a la permitida reglamentariamente para este tipo de conductores, fijada en 0,15 miligramos por litro.

Ante los hechos descritos, se procedió a la lectura de derechos como investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Posteriormente, se le hizo entrega de una cédula de citación para juicio rápido sin detenido.

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Desde la Policía Nacional han precisado que el Código Penal castiga esta conducta con penas de prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.