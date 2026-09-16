Los trabajadores SK Hynix dan el visto bueno al acuerdo salarial que pone fin al conflicto laboral

28/01/2026 Campus de Cheongju de SK Hynix ECONOMIA SK HYNIX

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El fabricante surcoreano de chips SK Hynix y sindicatos han cerrado un acuerdo salarial por el que los trabajadores recibirán el 50% de los incentivos por rendimiento en efectivo y la otra mitad en acciones de la empresa, de tal manera que se pone fin a la posibilidad de huelga en la compañía surcoreana.

Los trabajadores han votado a favor de este nuevo acuerdo revisado y el 57% ha mostrado su apoyo a la propuesta, apenas tres semanas después de rechazar otro plan que contemplaba el reparto de las bonificaciones con el 40% en efectivo y el 60% en acciones de la compañía

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SK Hynix decidió hace aproximadamente un año repartir el 10% de su beneficio operativo anual entre sus trabajadores, adquiriendo el compromiso de que esto se extendiera por un plazo mínimo de diez años, en un momento marcado por beneficios récord en el sector de los semiconductores.

La empresa trató de convertir precisamente una parte sustancial de los incentivos en acciones de la empresa, incluyendo títulos que no habrían podido vender de inmediatamente, algo que generó el rechazo de los sindicatos.

El fabricante surcoreano de chips de memoria, proveedor de multinacionales como Nvidia, logró un resultado récord en el segundo trimestre de 2026, cuando se anotó un beneficio neto de 93,9 billones de wones (56.540 millones de euros), lo que supone multiplicar por más de 13 las ganancias del mismo periodo de 2025 o un 1.242% más.

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