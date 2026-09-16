El Real Betis - FC Barcelona se jugará el sábado 17 de octubre y el Real Madrid - Sevilla el domingo 18

Guardar

El FC Barcelona visitará al Real Betis en el estadio de La Cartuja el sábado 17 de octubre (18.30 horas) mientras que el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Sevilla el domingo 18 (21.00 horas), en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, una antes de la disputa del primer Clásico de la temporada.

El FC Barcelona afrontará la difícil visita al estadio de La Cartuja el sábado 17 de octubre a las 18.30 horas, un día antes que el Real Madrid reciba en casa al Sevilla FC a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu. Ambos partidos correspondientes a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, última antes de que azulgranas y blancos disputen en el Spotify Camp Nou el primer Clásico de la temporada.

PUBLICIDAD

Además, destacan los duelos del sábado entre RCD Espanyol y Atlético de Madrid (14.00 horas), el derbi autonómico entre Villarreal y Elche (16.15 horas) y la última visita del Athletic Club a Mestalla (21.00 horas). Todo, en una jornada que abrirá el viernes el Deportivo de A Coruña - Levante (21.00 horas) y cerrará el lunes el derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano (21.00 horas).

PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 16.

RC Deportivo - Levante 21.00 horas.

Sábado 17.

RCD Espanyol - At. Madrid 14.00 horas.

Villarreal - Elche 16.15 horas.

Real Betis - FC Barcelona 18.30 horas.

Valencia - Athletic Club 21.00 horas.

Domingo 18.

CA Osasuna - Real Racing Club 14.00 horas.

RC Celta - Deportivo Alavés 16.15 horas.

Málaga - Real Sociedad 18.30 horas.

Real Madrid - Sevilla 21.00 horas.

Lunes 19.

Getafe - Rayo Vallecano 21.00 horas.