Cox elige Panamá para su sede regional en América, continente en el que invertirá 6.068 millones de euros

10/07/2025 Logo de Cox. ECONOMIA COX

Guardar

La compañía española de agua y energía Cox ha elegido Panamá para crear su nueva sede regional americana ante el "peso estratégico" que este continente tiene en sus operaciones, donde concentra el 95% de su actividad y prevé invertir más de 7.000 millones de dólares (6.068 millones de euros).

La nueva estructura organizativa ha fijado la dirección corporativa global en España, ya que albergará la sede central y gestionará la 'Service Co', mientras que la "plataforma regional" de Panamá coordinará el desarrollo y gestión de los principales proyectos e inversiones en América a través de la 'Asset Co'.

PUBLICIDAD

Según ha explicado este miércoles en un comunicado, Cox México conservará la administración directa de todos los activos locales, incluidos los comprados de la filial mexicana de Iberdrola. Además, el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, liderará el negocio alternando su presencia entre España y Panamá.

Estos cambios permitirán a la empresa "acompañar de forma más cercana" proyectos como la adjudicación en México de la desaladora de Rosarito, que será la mayor de Latinoamérica; un contrato de suministro a largo plazo de energía eólica en Panamá; su primera concesión para la transmisión de electricidad en Brasil; o los proyectos de generación renovable y almacenamiento de Guatemala.

PUBLICIDAD

"La creación de Panamá como 'hub' regional de Cox para las Américas materializa una decisión plenamente alineada con la hoja de ruta estratégica aprobada por el grupo, donde resulta clave estar más cerca de nuestros mercados, de nuestros socios financieros e institucionales y de los grandes proyectos que definirán el futuro del agua y la energía en la región", ha explicado Riquelme.

"Esta geografía es nuestra gran prioridad estratégica y esta apuesta consolida una organización más cercana, ágil y preparada para acelerar inversiones transformadoras, reforzar nuestra capacidad de ejecución y seguir generando valor sostenible a largo plazo", ha añadido.