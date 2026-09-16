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Amix será proveedor de nutrición deportiva del FC Badalona Women de la Liga F Moeve

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El FC Badalona Women y Amix Advanced Nutrition han alcanzado un acuerdo de patrocinio para la temporada 2026-27 por el que la compañía especializada en nutrición y suplementación deportiva se incorpora al grupo de colaboradores del club de la Liga F Moeve.

Como parte del acuerdo, Amix Advanced Nutrition se convierte en Proveedor Oficial de Suplementación Deportiva del FC Badalona Women, poniendo sus productos a disposición del primer equipo para acompañar a las jugadoras en sus necesidades nutricionales durante la temporada.

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De esta forma, FC Badalona Women se convierte en el primer y único club de la Liga F Moeve patrocinado actualmente por Amix Advanced Nutrition.

El acuerdo refuerza el compromiso de FC Badalona Women por construir un proyecto deportivo de máximo nivel, rodeándose de compañías líderes en el sector del rendimiento, la preparación y el bienestar de las deportistas.

"El cuidado y la preparación de nuestras futbolistas es un aspecto prioritario para FC Badalona Women. Contar con una marca con la trayectoria de AMIX* en el deporte profesional nos da la garantía de que nuestras jugadoras cuentan con los mejores recursos en nutrición y suplementación", afirmó Pedro Iriondo, CEO del FC Badalona Women.

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Para Amix, el fútbol siempre ha sido un deporte "muy importante" y con esta alianza refuerza su posición "como marca de suplementación deportiva líder en el país", afirmó Ángel Luis Fernández Sánchez, director de Marketing de Amix.

Con la incorporación de Amix, el FC Badalona Women continúa ampliando y consolidando su red de colaboradores. La compañía se suma a un grupo de colaboradores que incluye a Nike, EBRO M Automoción, Fever, Catapult, el Ayuntamiento de Badalona, BizAway y Quirónsalud Badalona, entre otros.

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