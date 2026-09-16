Alumnos en México protestan en desfile de Independencia por asesinato de Claudia Tacoronte

Guardar

Cuernavaca, (México), 16 sep (EFE).- Estudiantes y activistas mexicanas protestaron este miércoles durante el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, en el estado de Morelos (centro), en reclamo por el crimen de la joven española Claudia Tacoronte, asesinada con arma blanca el sábado en el municipio de Cuautla.

Tacoronte, de 21 años, fue asesinada por arma blanca el pasado sábado en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

PUBLICIDAD

El desfile, realizado en el centro de Cuernavaca, ubicada a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, fue interrumpido por la movilización, encabezada por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Tacoronte realizaba un intercambio con la Universidad de Granada.

Mientras las autoridades presenciaban el acto desde el palco oficial frente a Palacio de Gobierno, agentes de la Policía estatal cerraron el paso de más de 100 estudiantes de la UAEM que marchaba desde el campus Chamilpa al Zócalo, la principal plaza pública de la ciudad, para exigir justicia por el asesinato de su compañera.

PUBLICIDAD

El cerco policial no impidió que otro grupo lograra filtrarse a la avenida principal. Eran mujeres universitarias, integrantes del Centro Comandante Ramona, el colectivo que mantiene tomado el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM desde marzo de 2026.

En plena zona del desfile, frente a Palacio, realizaron un "performance": semidesnudas, se tiraron al suelo para simbolizar los feminicidios que han ocurrido en Morelos.

La acción provocó que la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se retirara del palco.

Las estudiantes se replegaron hacia el Zócalo y leyeron un mensaje en memoria de las universitarias víctimas de feminicidio en el estado.

"Ante los feminicidios de nuestras compañeras estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos decidimos manifestarnos de manera pacífica. No se realizó ningún acto de 'vandalismo', como le llaman. Nosotras venimos de manera pacífica a leer este antigrito", afirmó una de las manifestantes.

PUBLICIDAD

La movilización ocurre en el marco de la jornada de protesta convocada por la comunidad estudiantil para demandar el esclarecimiento del crimen y mayores garantías de seguridad para estudiantes locales y extranjeros.

La joven española había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la UAEM, y residía en Cuernavaca, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El sospechoso, identificado como Francisco Javier, ya es buscado por las autoridades como presunto responsable del crimen.

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha informado el móvil del ataque ni si existieron razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (video)