Alertan que prisión de Bahamas está desbordada por el incremento de llegada de inmigrantes

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San Juan, 16 sep (EFE).- El comisario de Instituciones Penitenciarias de Bahamas, Doan Cleare, alertó este miércoles que la prisión del archipiélago está desbordada por la llegada de inmigrantes, lo que agrava las condiciones de hacinamiento en el centro que tiene una capacidad de acogida para novecientas personas y alberga a 1.700 reclusos.

"Últimamente nos hemos visto desbordados por la llegada de ciudadanos extranjeros. Por eso, lo que está haciendo ahora la Junta de Prerrogativa de Misericordia es poner a esos inmigrantes ilegales en libertad condicional y proceder a su deportación", declaró Cleare, según recogieron medios locales.

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En este contexto, el funcionario solicitó a la Junta de Prerrogativa de Misericordia que considere la posibilidad de poner en libertad a más reclusos de edad avanzada que ya no suponen una amenaza para la sociedad.

"Hay personas que consideramos muy enfermas, hay personas que son muy mayores, y estamos pidiendo a la Junta de Prerrogativa de Misericordia que les conceda la libertad condicional", precisó Cleare.

El comisario apuntó que este año la junta aprobó la puesta en libertad de entre 150 y doscientos presos.

"Consideramos que la cárcel debe ser un lugar para los delincuentes violentos y agresivos. Los pequeños vendedores ambulantes y los vagabundos, la mayoría de los cuales padecen enfermedades mentales, no deberían ser derivados a nosotros", indicó el comisario de Instituciones Penitenciarias de Bahamas.

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Así mismo, el Departamento propuso -en reuniones públicas- un programa de libertad condicional, que se ofrecerá a los reclusos que se consideren dignos de confianza y con pocas probabilidades de reincidir.

Según las autoridades bahameñas, en esta iniciativa los reclusos deberán adquirir una cualificación, y aquellos que se encuentren a dos o tres años de cumplir su condena serán evaluados por una unidad interna de libertad condicional para garantizar que han completado una formación técnica.

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Una vez aprobada la libertad condicional, el recluso accederá a un puesto de trabajo que le proporcionen los funcionarios de prisiones y deberá mantener dicho empleo durante toda la duración del programa.

El número de inmigrantes que arriba a Bahamas y es deportado es exponencial, sobre todo de origen haitiano, según detalló -a finales de agosto- el Departamento de Inmigración de Bahamas, se han repatriado a más de 2.000 migrantes en lo que va de año. EFE

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