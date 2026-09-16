4-0. Jonathan David, Kang in, Le Normand y Baena lanzan al Atlético rumbo al derbi

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Madrid, 16 sep (EFE).- Los goles de Jonathan David, en el minuto 25; Kang in Lee, asistido por el canadiense, en el 54; Robin Le Normand, en el 63, y Álex Baena, en el 82, lanzaron este miércoles al Atlético de Madrid a la victoria frente a Osasuna, camino del derbi del próximo domingo ante el Real Madrid en el Metropolitano (4-0).

El conjunto rojiblanco encadenó su segunda victoria y suma 13 puntos en la clasificación, mientras que el equipo navarro sufrió su tercera derrota seguida y se queda con 7 unidades.

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