Una alimentación saludable reduce el riesgo de enfermedades crónicas en el envejecimiento, según un estudio de la UAM

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Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e IMDEA Nutrición señala que una dieta de mayor calidad se asocia con un envejecimiento más saludable y con un menor riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas.

La investigación, publicada en la revista BMC Medicine, analizó datos de 84.293 participantes de la cohorte británica UK Biobank durante un seguimiento de más de 11 años. Los resultados muestran que patrones alimentarios como la dieta mediterránea o la dieta DASH se relacionan con una menor probabilidad de avanzar desde un estado saludable hacia la aparición de una primera enfermedad crónica, la acumulación de varias patologías y la muerte, recoge la Universidad en un comunicado.

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El trabajo examinó, por tanto, cómo influye la calidad de la alimentación en las distintas etapas que puede recorrer una persona: desde encontrarse sana o libre de las enfermedades estudiadas hasta desarrollar una primera patología crónica, presentar varias de forma simultánea --lo que se conoce como multimorbilidad-- y, finalmente, fallecer.

Los resultados indican que una alimentación de mayor calidad se asocia de manera consistente con un menor riesgo de progresar hacia cada una de estas etapas.

EL RECORRIDO ENTRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

A diferencia de otros trabajos que estudian de forma aislada la relación entre la dieta y un único desenlace de salud, esta investigación empleó un modelo de múltiples estados. Este enfoque permitió observar el recorrido completo de los participantes desde un estado saludable hasta la aparición de una primera enfermedad crónica, el desarrollo posterior de multimorbilidad y la muerte.

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Para evaluar la calidad de la alimentación, los investigadores utilizaron cuatro índices dietéticos reconocidos internacionalmente: el Índice de Dieta Mediterránea Alternativa (aMED), el patrón DASH --diseñado originalmente para ayudar a controlar la hipertensión--, el Índice Alternativo de Alimentación Saludable (AHEI-2010) y el Índice de Dieta Saludable Basada en Plantas (hPDI).

Durante el periodo de seguimiento, 22.723 participantes desarrollaron al menos una enfermedad crónica y 4.368 progresaron hacia la multimorbilidad. En total, se registraron 2.886 fallecimientos.

MENOR RIESGO EN LAS DISTINTAS ETAPAS

Las personas con mayor adherencia a los patrones aMED, DASH y AHEI-2010 presentaron entre un 6% y un 8% menos de riesgo de desarrollar una primera enfermedad crónica que quienes mostraban una menor adherencia. Además, los participantes que seguían en mayor medida el patrón mediterráneo alternativo registraron un 28% menos de riesgo de morir sin haber desarrollado ninguna de las enfermedades analizadas.

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La asociación se mantuvo también después de la aparición de una primera patología. Entre las personas que ya habían sido diagnosticadas de una enfermedad crónica, una dieta de mayor calidad --especialmente los patrones aMED y DASH-- se relacionó con un menor riesgo de acumular nuevas enfermedades.

Asimismo, entre quienes ya presentaban multimorbilidad, una mayor adherencia a los patrones aMED, DASH y AHEI-2010 se asoció con una reducción de entre el 20% y el 29% en el riesgo de morir.

DIFERENCIAS SEGÚN LA EDAD

El análisis por grupos de edad reveló algunas diferencias. En los participantes mayores de 60 años, la asociación protectora de una dieta de calidad fue más marcada durante la transición desde un estado saludable hacia una primera enfermedad crónica. En los adultos más jóvenes, en cambio, el efecto beneficioso fue más evidente entre quienes ya presentaban multimorbilidad. El estudio no encontró diferencias relevantes entre hombres y mujeres.

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"Estos resultados refuerzan la idea de que la alimentación no solo influye en el riesgo de desarrollar una enfermedad concreta, sino que puede modular el curso completo de la salud a lo largo de la vida, incluida la probabilidad de acumular varias enfermedades crónicas y de fallecer", ha destacado la investigadora predoctoral de la UAM y primera autora del estudio, Aitana Vázquez Fernández, en el que también participan Humberto Yévenes Briones, Alberto Lana, Ana Baylin, Francisco Félix Caballero y Esther López García.