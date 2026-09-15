Agencias

Un muerto en un incendio en un asentamiento chabolista de Lucena del Puerto

Imagen AXTKDKQLF5DI3H6KQ6SHHCEUKA
Guardar

Una persona ha fallecido en un incendio registrado en la madrugada de este martes 15 de septiembre en un asentamiento de infraviviendas de la localidad onubense de Lucena del Puerto, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El fuego se ha iniciado sobre las 04.22 horas cuando el centro de coordinación ha recibido avisos por el siniestro en un asentamiento conocido como La Sevillana. En el lugar han intervenido efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con agentes de Guardia Civil y Policía Local. El 112 ha alertado además a Cruz Roja y a la compañía Endesa.

PUBLICIDAD

Según fuentes del Instituto Armado, una persona ha muerto en el suceso tras ser hallado su cuerpo calcinado. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha atendido en el lugar a otras cuatro personas con lesiones por quemaduras menores, sin que ninguna haya requerido evacuación hospitalaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kaláshnikov presenta dos nuevos sistemas de lucha antidrones

Infobae

EEUU reconoce oficialmente que cuenta con armas de "control espacial" desplegadas en órbita

EEUU reconoce oficialmente que cuenta con armas de "control espacial" desplegadas en órbita

El príncipe Enrique y Meghan cambian a sus hijos de colegio por motivos de seguridad

Infobae

El INE lo confirma: el IPC escaló al 4,3% en agosto, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas

El INE lo confirma: el IPC escaló al 4,3% en agosto, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas

Gobernadora de Morelos apunta a "avances significativos" en la investigación del asesinato de Claudia Tacoronte

Gobernadora de Morelos apunta a "avances significativos" en la investigación del asesinato de Claudia Tacoronte