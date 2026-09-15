Remolcan un superpetrolero incendiado en Ormuz y continúa la búsqueda de dos desaparecidos

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El Cairo, 15 sep (EFE).- Las autoridades de Omán anunciaron este martes que han empezado las operaciones de remolque del superpetrolero 'El Gaia', que sufrió un incendio mientras intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, y que continúa la búsqueda de dos tripulantes desaparecidos después de que se lograra evacuar a otras 23 personas a bordo del buque.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán dijo en un comunicado que está supervisando el remolque del petrolero 'El Gaia', con bandera panameña, a un puerto del Sultanato, después de que las autoridades competentes lograran extinguir "un incendio que se desató en la sala de máquinas" del buque.

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Según la versión omaní, la causa del incendio en el superpetrolero es que fue "atacado previamente".

La Guardia Revolucionaria de Irán informó por su parte de que el fuego se desató después de que el buque chocara con minas marinas cuando intentaba atravesar Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) también rechazó la versión iraní y afirmó en X que la embarcación fue alcanzada por un misil lanzado por Irán el mes pasado, lo que dejó el barco inoperativo, e indicó que este fin de semana fue atacado de nuevo por un dron mientras se encontraba en aguas frente a la costa de Omán.

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De acuerdo con Mascate, el ataque se produjo aproximadamente a 13 millas náuticas (unos 24 kilómetros) al noreste de la provincia de Musandam, que se encuentra en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el Centro de Seguridad Marítima omaní indicó que un buque de la Marina Real de Omán "evacuó a 23 tripulantes del petrolero y les proporcionó la atención médica necesaria en coordinación con las autoridades sanitarias competentes", al tiempo que continúa la búsqueda "de dos tripulantes que permanecen desaparecidos".

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El incidente se ha producido en un momento de elevada tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene restricciones a la navegación comercial y reclama el control de las rutas de tránsito, mientras Estados Unidos mantiene el cerco naval sobre puertos iraníes.

Las partes han intercambiado disparos contra buques y petroleros en Ormuz en una nueva escalada desde principios de septiembre. EFE