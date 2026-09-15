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París celebra mayor subasta de objetos de Brigitte Bardot para financiar la causa animal

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París, 15 sep (EFE).- Desde una caricatura firmada por el famoso Sempé hasta guitarras o bolsos, un millar de objetos pertenecientes a la actriz francesa Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre pasado a los 91 años, saldrá a subasta el 21 de septiembre para financiar la causa animalista, un movimiento que siempre defendió.

La venta se realizará en el Hôtel Drouot de la capital francesa a iniciativa de la fundación que la intérprete, conocida también como BB, creó a su nombre para apoyar el bienestar animal.

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En concreto, se subastarán 285 lotes con un millar de objetos que la musa del cine tenía repartidos entre sus residencias de Saint-Tropez, en el sur de Francia, y París.

Entre ellos se encuentran retratos, libros, litografías, fotografías, sillones, guitarras, bolsos, joyas y gafas graduadas, con precios de salida que oscilan entre los 5 euros y varios miles de euros.

Destaca una caricatura de Jean-Jacques Sempé dedicada a la artista y valorada entre 5.000 y 10.000 euros. En ella se lee: "Para Brigitte Bardot, JJ Sempe".

"Se conjugan varios valores al mismo tiempo: el valor del objeto en sí mismo, la mayoría de ellos de poco valor; pero ese valor se asocia a una procedencia, la de Brigitte Bardot y, a su vez, a la causa que ella defendió porque los fondos irán a ello (el bienestar animal), con lo que hay una triple razón para el encarecimiento de esta venta", contó a EFE el comisario de la subasta, Alexandre Millon.

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El experto añadió que desde este martes ya se puede pujar por los objetos y esperan que algunos de ellos superen hasta en 100 veces el valor de venta inicial.

Brigitte Bardot fue considerada un icono femenino, comparada a menudo con Marilyn Monroe, y fotografiada miles de veces.

Además de la causa animalista, la intérprete de 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) mostró cada vez más su apoyo a la extrema derecha de Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional y mejor posicionada para suceder al presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras las elecciones presidenciales de abril y mayo, según los sondeos.

De hecho, Bardot fue condenada hasta en cinco ocasiones por delitos de odio, entre 1997 y 2008, especialmente contra la comunidad musulmana. EFE

(foto) (vídeo)

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