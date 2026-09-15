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NORTIV 8 lanza la colección GeoPilot WorkNano, las botas de trabajo modernas con protección ligera y cómodas durante todo el día

PR Newswire

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NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2026

Con protección "Composite Nano Toe", capacidad de rebote del 62% de ETPU, una estructura flexible y el sistema "LeaveOn Tech" de NORTIV 8, la nueva colección está diseñada para largas jornadas de trabajo sobre suelos duros y pensada para seguir en marcha incluso después de terminar la jornada.

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NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- NORTIV 8 presenta la colección GeoPilot WorkNano, la última incorporación a GeoPilot, su gama insignia de calzado diseñada especialmente para el trabajo, pero también para la aventura y las actividades cotidianas. Diseñadas para la jornada laboral moderna, las WorkNano combinan protección ligera, amortiguación adaptable y versatilidad para el día a día, pensadas para los trabajadores que pasan largas horas sobre suelos duros y en lugares de trabajo exigentes.

Desde almacenes y obras de construcción hasta naves industriales y rutas logísticas, WorkNano ofrece un rendimiento óptimo sin el volumen habitual de las botas de trabajo de alta resistencia, con diseños pensados para pasar directamente de la obra a la vida cotidiana.

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El elemento central de la colección es el sistema "LeaveOn Tech" de NORTIV 8, que combina una estructura ligera, plantillas con soporte para el arco, amortiguación reactiva de ETPU o EVA y protección "Composite Nano Toe". La plataforma de ETPU ofrece una tasa de rebote del 62% para una devolución de energía ágil, mientras que los materiales ligeros y la parte superior flexible ayudan a reducir la fatiga durante los turnos largos.

Los modelos certificados cumplen todos los requisitos de la norma ASTM en materia de resistencia al impacto y a la compresión, mientras que todos los modelos cumplen las normas relativas a los riesgos eléctricos y a la resistencia al deslizamiento. La puntera "Composite Nano Toe" ofrece una protección ligera, no metálica y no magnética, sin el volumen que caracteriza a las punteras de acero tradicionales. Además, es resistente a la corrosión química y transmite el calor y el frío más lentamente que el metal, lo que contribuye a mejorar la comodidad ante los cambios de temperatura.

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Cinco estilos, cinco formas de trabajar

La colección incluye cinco modelos con diseños específicos:· WorkNano Step: Un calzado especializado para trabajo en interiores que cuenta con una amortiguación de ETPU con una capacidad de rebote del 62%, una estructura impermeable y una suela antideslizante en suelos lisos, tanto secos como mojados, y que supera en prestaciones a las principales marcas de calzado de trabajo.

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· Terrascope-nano: Una bota de trabajo todoterreno que combina amortiguación de ETPU, una parte superior resistente de nylon y TPU, suela antideslizante y cierre lateral que facilita el calzado.

· Metrostrike-nano, VaporGuard-nano y Peakforce-nano: Botas de trabajo diseñadas específicamente que combinan protección ligera, amortiguación, resistencia a los riesgos eléctricos y tracción antideslizante para entornos urbanos, industriales y condiciones de trabajo exigentes.

Con cinco modelos especializados, GeoPilot WorkNano ofrece protección y comodidad en un diseño ligero, pensado para la jornada laboral y mucho más.

Disponibilidad

La colección GeoPilot WorkNano está disponible en Amazon y en la página web oficial de NORTIV 8.

Acerca de NORTIV 8

NORTIV 8 ofrece calzado diseñado para el rendimiento, ideal para aventuras al aire libre, trabajos exigentes y el día a día. Al combinar durabilidad, tecnología innovadora, diseño moderno y muy buena relación calidad-precio, NORTIV 8 crea un calzado diseñado para estar a la altura de los días más ajetreados.

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FUENTE NORTIV 8