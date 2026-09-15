Mónica Medina, tras frenarse su desahucio y en plena batalla con Emilio Gutiérrez Caba: "Se le ha caído la máscara"

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Mónica Medina continúa inmersa en la batalla judicial que mantiene con su expareja, el actor Emilio Gutiérrez Caba, por la vivienda en la que reside y que se encuentra en el centro de su conflicto. La psicóloga, que había señalado una fecha concreta para el desahucio, ha aclarado ahora que finalmente no se ha producido en los términos que había previsto y reconoce desconocer cómo avanzará el procedimiento. "Ah, no, pero no va a ser así", ha explicado al ser preguntada por la situación actual. "No tengo ni idea", ha añadido sobre cómo continúa el proceso.

La que fuera pareja del intérprete ha dejado claro, además, que no mantiene contacto directo con él y que cualquier comunicación se realiza a través de sus abogados. "No, si yo no hablo con él, habla mi abogada (...) No quiere llegar a un acuerdo", ha asegurado, evidenciando que las diferencias entre ambos continúan lejos de resolverse.

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Una situación que Mónica está viviendo con enorme dolor y que, según sus propias palabras, va mucho más allá de estar simplemente preocupada. "Eso es un adjetivo que no califica cómo me siento", ha sentenciado antes de sincerarse sobre cómo se encuentra después de lo ocurrido. "Me siento mal porque he regalado unos años de vida a una persona que no me ha querido nunca, que me ha utilizado como florero porque yo era muy mona y tenía 20 años menos que él. Y ahora en estos momentos se ve cómo es. Sale a la luz su... se le ha caído la máscara, se le ha caído la máscara", ha afirmado.

La psicóloga también ha insistido en la importante cantidad de dinero que, según asegura, ha invertido en la vivienda que se encuentra en el centro del conflicto. "Yo he invertido aquí 200.000 euros. Yo he invertido aquí 200.000 euros", ha repetido, defendiendo así su posición en una disputa que continúa abierta.

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Mónica ha reconocido además que durante su relación siempre confió plenamente en el actor y que para ella era una persona fundamental. "Una persona se fía de su pareja y de su amigo (...) Era todo. Para mí era todo, absolutamente todo", ha explicado, visiblemente afectada por la situación.

Especialmente contundente se ha mostrado al describir cómo siente que esta situación le ha afectado personalmente. "A mí Emilio me ha roto, y supongo que era lo que deseaba, romperme. Porque hay personas que tienen luz y personas que parece que tienen luz. Y las personas que parece que tienen luz pero no tienen luz, desean apagar la luz de los demás como sea", ha afirmado, utilizando una metáfora con la que ha querido expresar el profundo daño emocional que asegura haber sufrido.

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La ex pareja del actor también ha aprovechado su intervención para cargar contra la manera en la que determinados medios y programas de televisión han abordado su conflicto. Como psicóloga y como persona directamente implicada, ha reivindicado que se conozca toda la información antes de emitir juicios. "La gente opina sin saber de lo que está hablando", ha lamentado, criticando que se juzgue a las personas a partir de informaciones que, según ella, no cuentan con todos los datos.

"Yo soy psicóloga y he sido pareja de él y amiga de él y yo como psicóloga y como alguien que lo está pasando muy mal. La gente opina sin saber de lo que está hablando, ya lo sabes tú muy bien, como sois periodistas la gente opina que es lo que le gusta y más en este país juzgar, juzgar, juzgar sin tener ningún dato relevante más que las cosas que cuentan en determinados programas que son el 99, 99 99 mentira porque el periodista lo que quiere es vender una noticia y la persona que está aburrida viendo la televisión pues le interesa creerse lo que le cuentan y además se permite el lujo, porque obviamente son personas que no tienen muchas luces, de enjuiciar, de calificarte y de hacerte la pascua", ha sentenciado.

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