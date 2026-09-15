Los 12 conciertos de Shakira en Madrid disparan un 20% los precios hoteleros y aumentan las reservas un 15%

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La celebración de los doce conciertos de la residencia europea de la cantante Shakira en Madrid provocará un repunte del 14,80% en la demanda de reservas hoteleras y un incremento del 19,70% en los precios medios de las habitaciones, según un estudio de la plataforma de comercio hotelero SiteMinder.

El análisis proyecta un impacto significativo en la facturación del sector entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026 en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

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En este marco, la tarifa media diaria alcanzará los 339 euros frente a los 283 euros registrados en 2025.

Asimismo, la cuota de reservas nacionales crecerá un 65% respecto al año previo, lo que ratifica la capacidad de atracción del evento entre el público residente en España.

Las actuaciones de la artista colombiana tendrán lugar en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito madrileño de Villaverde, en un espacio temático adaptado para un aforo de 50.000 personas.

En cuanto a la conducta de la demanda, la antelación media para formalizar las reservas hoteleras ha aumentado un 15%, pasando de los 106 días de promedio contabilizados en 2025 a los 122 días en la presente campaña.

Por su parte, la duración media de las estancias se reducirá de 2,1 a 1,7 noches, lo que refleja la primacía de los desplazamientos breves motivados exclusivamente por la asistencia a las actuaciones musicales.