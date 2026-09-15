Lorca acoge hasta el 20 de septiembre su XXXVII Festival Internacional de Folklore con grupos de cuatro países

15/09/2026 El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, en la presentación del Festival Internacional de Folklore 'Ciudad de Lorca'. ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA CARM

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Lorca acoge hasta el 20 de septiembre el XXXVII Festival Internacional de Folklore 'Ciudad de Lorca', que reunirá, coincidiendo con la Feria y Fiestas de la localidad, a agrupaciones procedentes de Italia, Eslovaquia, Venezuela y España.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, ha presentado la nueva edición en la Plaza de Coros y Danzas de Lorca junto al concejal de Cultura, Santiago Parra, y el presidente de Coros y Danzas de la ciudad, Juan José Cerezo, según ha informado la Comunidad.

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La edición de este año contará con el grupo 'Fiori del Mandorlo', de Italia; 'Folklore Ensemble Jurosik', de Eslovaquia; y 'Danzas Ritmo y Color', de Venezuela. La representación española estará formada por Coros y Danzas Francisco Salzillo de Cieza, el grupo de música folk-rock Malvariche y el grupo anfitrión, Coros y Danzas de Lorca.

Martínez ha señalado que el festival constituye una cita cultural del calendario lorquino y ha destacado que su celebración durante la Feria y Fiestas permite combinar las actividades de folklore con otras propuestas culturales y tradicionales de la ciudad.

El festival pertenece como miembro de pleno derecho al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), organismo reconocido por la Unesco dedicado a la conservación, promoción y difusión de las culturas tradicionales.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la ampliación de la programación a las pedanías mediante 'Danzas del Mundo', que llevará las actuaciones de folklore internacional hasta Zarcilla de Ramos. Asimismo, se incluyen actividades dirigidas a mayores y personas con discapacidad y propuestas participativas para distintos públicos.

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PROGRAMACIÓN

La programación comenzará este miércoles 16 de septiembre y este jueves 17 los grupos internacionales llevarán sus músicas y danzas a las calles Nogalte y Corredera a partir de las 19.30 horas, en una actividad organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Lorca.

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Ese mismo día, a las 18.00 horas, la Casa del Artesano acogerá la conferencia 'Oficios Artesanos', organizada con la colaboración de Artelor, sobre oficios tradicionales vinculados al municipio y manifestaciones artesanales de Italia y Eslovaquia. La programación también incluirá una actividad dedicada a la elaboración tradicional de los crespillos.

Este viernes 18, los participantes realizarán una visita por algunos de los principales recursos culturales de Lorca, entre ellos la Plaza de España, la Casa del Artesano y los museos de Semana Santa. Por la tarde tendrá lugar la recepción oficial de las agrupaciones en el Palacio de Guevara y, posteriormente, el desfile hasta la Alameda de la Constitución, donde a las 22.00 horas se celebrará la XXXVII Gala del Festival Internacional de Folklore 'Ciudad de Lorca'.

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Este sábado 19, a las 11.30 horas, la Plaza Calderón acogerá 'Ven a Bailar', una actividad en la que los grupos participantes enseñarán al público algunas de sus danzas tradicionales. A continuación se estrenará 'Folklore Vivo', una nueva sección que contará con la actuación de Malvariche.

El festival concluirá este domingo 20 de septiembre con la participación de las agrupaciones en la Misa de las Naciones, prevista a las 11.30 horas en la Iglesia de Santiago.