Lointek participa en el diseño e ingeniería de la nueva planta energética Natrium, pionera en EEUU

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La empresa vasca Lointek participa en el diseño, la ingeniería y el suministro del sistema de generación de vapor de la planta Natrium, desarrollada por TerraPower en Wyoming (Estados Unidos), "uno de los proyectos energéticos más innovadores del mundo".

En un comunicado, Lointek ha mostrado su satisfacción por su participación en "una iniciativa que marcará un antes y un después en la generación de energía limpia y flexible".

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En concreto, la compañía ha sido seleccionada como partner tecnológico para el diseño, la ingeniería y el suministro del sistema de generación de vapor de la nueva planta, lo que, en palabras de los CEOs de Lointek, Javier y Serafín Loroño, "supone un importante impulso" para la actividad industrial y para el empleo cualificado de la empresa.

El proyecto Natrium une un reactor nuclear refrigerado por sodio con un sistema que almacena calor mediante sales fundidas. Este sistema permite que la planta aumente su producción de electricidad de 345 MW a 500 MW durante más de cinco horas cuando se necesita más energía. De esta forma, ayuda a mantener estable la red eléctrica y a apoyar el uso de otras energías renovables.

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Gracias a esta tecnología, la planta puede producir más electricidad en los momentos de mayor demanda y complementar la energía generada por fuentes renovables, lo que "mejora la estabilidad del sistema eléctrico y contribuye a avanzar hacia un modelo energético más limpio y sostenible".

La primera planta Natrium se construirá en Wyoming y contará con financiación compartida entre TerraPower y el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), que aportará hasta 2.000 millones de dólares para impulsar esta tecnología.

Además, el proyecto se ha concebido con un innovador diseño dividido en dos áreas independientes -Nuclear Island y Energy Island- "que incrementa la seguridad, reduce la complejidad técnica y optimiza los costes de construcción".

Para Lointek, el valor de este proyecto "no se limita a esta primera instalación", puesto que TerraPower "ya trabaja en el desarrollo de nuevas plantas Natrium, lo que convierte esta colaboración en una puerta de entrada a un mercado estratégico con un elevado potencial de crecimiento durante los próximos años".

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"No hablamos únicamente de participar en una planta pionera. Estamos entrando en una tecnología que puede convertirse en una de las grandes apuestas energéticas de las próximas décadas", han señalado los CEOs.