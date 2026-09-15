Las fuerzas israelíes matan a un palestino durante una incursión en Cisjordania ocupada

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Jerusalén, 15 sep (EFE).- Las fuerzas israelíes mataron en la madrugada de este martes de dos disparos a un palestino de 54 años durante una incursión en la localidad de Um Al Sharayet, al norte de Ramala, la capital administrativa de Cisjordania ocupada.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad palestino informa del fallecimiento del hombre, Ziad Muhamad Yaber, por las balas de "fuerzas israelíes".

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El hombre había sido trasladado al hospital por la Media Luna Roja, que indicó en otra nota que tenía una herida de bala en el abdomen y otra en el muslo "tras un ataque israelí" en la zona, por las que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Según la agencia oficial palestina de noticias, Wafa, las fuerzas israelíes irrumpieron esta madrugada en la localidad.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar buscando información sobre lo ocurrido.

Las fuerzas israelíes llevan a cabo incursiones casi cada día en localidades palestinas de Cisjordania ocupada. Según el Gobierno palestino, en lo que va de 2026 han matado a un centenar de personas en este territorio.

La ONG israelí Betselem cuantifica en 1.037 los palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes desde octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel dejando 1.200 fallecidos, tras lo que el Ejército israelí lanzó una ofensiva en Gaza que ha matado a más de 73.000 personas y aumentó su control militar sobre Cisjordania. EFE

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