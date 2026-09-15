15/09/2026 'La Maldición de Widow's Bay' domina en los Emmy 2026 con 14 premios. 'La Maldición de Widow's Bay', con un total de 14 galardones, se alzó como la gran triunfadora en la 78.ª edición de los premios Emmy. Una ceremonia en la que, junto a la comedia de terror de Apple TV+, también brillaron otros títulos como el drama médico de 'The Pitt' o la miniserie 'DTF St. Louis', ambas producciones de HBO y ambas con siete premios cada una. SOCIEDAD CULTURA APPLE TV

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'La Maldición de Widow's Bay', con un total de 14 galardones, se alzó como la gran triunfadora en la 78.ª edición de los premios Emmy. Una ceremonia en la que, junto a la comedia de terror de Apple TV+, también brillaron otros títulos como el drama médico de 'The Pitt' o la miniserie 'DTF St. Louis', ambas producciones de HBO y ambas con siete premios cada una.

Sumando los premios de la ceremonia principal, celebrada la noche de este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE.UU.) y los Creative Arts Awards entregados el fin de semana anterior, 'La Maldición de Widow's Bay' se ha convertido con su primera temporada en la serie más premiada en los Emmy 2026 al hacerse con un total de 14 galardones de los 19 a los que estaba nominada. Se trata de un nuevo récord de premios anual para una comedia con el que se rompe la marca establecida la pasada edición por 'The Studio', que logró 13 galardones.

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La serie sobre las andanzas de los habitantes de un pueblo en una isla a 65 kilómetros de Nueva Inglaterra sobre la que pesa una ancestral y terrible maldición se alzó con los premios a la mejor comedia, mejor actriz de reparto para Kate O'Flynn, mejor actor de reparto para Stephen Root, mejor guion para la creadora Katie Dippold, mejor dirección para Hiro Murai y mejor actor protagonista de comedia para Matthew Rhys.

Rhys, quien interpreta al alcalde del pueblo isleño embrujado en la serie, hizo historia al obtener también galardón al mejor actor en una miniserie por su trabajo en 'La bestia en mí' y convertirse en el único intérprete en ganar premios Emmy en las tres categorías principales de actuación, ya que en 2018 había ganado el premio al mejor actor protagonista de drama por la serie de espionaje de FX 'The Americans'.

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En comedia, Jean Smart, protagonista de Hacks, se llevó el premio a la mejor actriz por quinto año consecutivo por su interpretación de Deborah Vance, una comediante de Las Vegas que intenta relanzar su carrera, en la quinta y última temporada de la serie de HBO. "Todo empezó y terminó con vosotros, chicos, gracias, gracias. ¡Vaya viaje que ha sido este!", dijo Smart al recoger el que es ya el octavo Emmy que gana en toda su trayectoria.

'THE PITT' REPITE SU ÉXITO EN DRAMA

El drama médico 'The Pitt', que era la gran favorita con 25 nominaciones, se hizo con un total de siete premios por su segunda temporada. La producción de HBO ganó los galardones a la mejor serie dramática y al mejor actor protagonista de drama para Noah Wyle, quien repitió el triunfo por segundo año consecutivo por su papel como el veterano jefe de urgencias Michael 'Robby' Robinavitch.

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"Soy un niño de Hollywood, me crie con la televisión y los cines eran mi lugar de culto. Esto es todo lo que siempre quise hacer, y este es el único club al que siempre quise pertenecer. Gracias por aceptarme", dijo Wyle al recibir su Emmy.

Otro de los títulos que brillaron en la gala, que estuvo conducida por la estrella de 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales' Mariska Hargitay, fue 'Pluribus', el nuevo drama del creador de 'Breakin Bad' y 'Better Call Saul', Vince Gilligan. La distopía de Apple TV logró seis Emmy, incluyendo los premios al guion a Gilligan y a la mejor actriz protagonista en drama para Rhea Seehorn, quien finalmente se llevó un Emmy tras estar nominada por la anterior serie de Gilligan, 'Better Call Saul'.

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'DTF ST. LOUIS' DOMINA EN LAS MINISERIES

En la categoría de miniseries, 'DTF St. Louis' lideró con siete premios, entre ellos los de mejor actor de reparto para David Harbour y mejor actriz de reparto para Linda Cardellini. El creador del thriller de HBO sobre un triángulo amoroso, Steven Conrad, también fue galardonado por su labor en la dirección y el guion.

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Otros premiados fueron Allison Janney, que ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto en drama por su papel en 'La diplomática', Tom Pelphrey, que hizo lo propio en la categoría masculina por 'Task' y Sally Field, galardonada como mejor actriz en una miniserie o telefilme por 'Criaturas luminosas' de Netflix, protagonizó uno de los pocos momentos de contenido político de la ceremonia al recordar al público que Canadá -país donde se rodó la producción- es un aliado de Estados Unidos.