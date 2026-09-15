Las exportaciones peruanas se disparan en julio un 33,4%, hasta los 8.724 millones, por el cobre y el oro

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Las exportaciones peruanas alcanzaron los 10.068 millones de dólares (8.724 millones de euros) en julio, equivalente a un alza interanual del 33,4%, según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El instituto emisor ha explicado que el resultado fue fruto del encarecimiento en los mercados internacionales de las principales mercancías enviadas al exterior, especialmente cobre y oro. Estos metales subieron un 23,2% en el año.

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No obstante, también contribuyeron los mayores precios del petróleo y del gas natural como resultado de la guerra de Irán; la harina de pescado, por la menor oferta peruana en los mercados; y el plomo, debido al contenido de plata presente en sus concentrados.

El volumen exportado se incrementó un 8,3% interanual por el oro, el molibdeno y los concentrados de cobre y plomo. Igualmente, el BCRP ha destacado el repunte en las ventas de productos pesqueros y químicos.

Así, las exportaciones sumaron 66.506 millones de dólares (57.625 millones de euros) entre enero y julio, un 36,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Este desempeño se vio favorecido por los precios y volúmenes, que avanzaron un 33% y un 29,3%, respectivamente.

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CONTEXTO

El banco central peruano ya informó a principios de mes que el país se había anotado un superávit comercial de 9.547 millones de dólares (8.272 millones de euros) durante el segundo trimestre, tres veces (206,2%) las cifras contabilizadas doce meses atrás.

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Perú lleva registrados 24 trimestres consecutivos de superávits en su balanza comercial, racha que sería de 39 trimestres, o más de nueve años, de obviarse la pandemia de Covid-19.