Laporta y la final de Champions en el Spotify Camp Nou: "Es un orgullo inmenso para el club"

15/09/2026 Imagen aérea del Spotify Camp Nou en día de partido DEPORTES FCB

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, celebró este lunes la elección del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Liga de Campeones de 2029, una designación que considera un "orgullo inmenso" para el club y sus aficionados y que, a su juicio, supone además un reconocimiento internacional al nuevo estadio.

"El Spotify Camp Nou ha sido escogido para acoger la final de la Champions League en 2029. Es un orgullo inmenso para el FC Barcelona y para todos los barcelonistas", señaló Laporta, que puso en valor la elección como "un reconocimiento internacional al nuevo Spotify Camp Nou", que se consolida como "un estadio de referencia mundial, a la vanguardia en experiencia, tecnología, conectividad, accesibilidad y servicios".

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El presidente destacó que la confianza de la UEFA para acoger "una de las grandes citas del fútbol mundial" pone "en valor la dimensión y la ambición" del proyecto y convierte al Spotify Camp Nou en "un nuevo icono de Barcelona y un referente internacional".

Además, Laporta agradeció "especialmente al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya y a la RFEF su apoyo a esta candidatura". "Es un hito que hemos alcanzado juntos y que proyecta Barcelona, Cataluña y el FC Barcelona al mundo", añadió.

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La UEFA confirmó este lunes que el Spotify Camp Nou de Barcelona albergará la final de la Liga de Campeones de 2029, 30 años después de que el estadio acogiese por última vez el partido decisivo de la máxima competición continental, en 1999, cuando el Manchester United se impuso al Bayern de Múnich (2-1). El recinto azulgrana también fue escenario de la final de 1989, en la que el AC Milan goleó (4-0) al Steaua de Bucarest.

La designación del Spotify Camp Nou forma parte de la distribución de sedes de las próximas finales europeas aprobada por el Comité Ejecutivo de la UEFA, que también ha otorgado la final masculina de 2028 al Munich Football Arena de Múnich y la de la Liga de Campeones Femenina de 2028 al Parc Olympique Lyonnais de Lyon-Décines, por delante de la candidatura de San Mamés. La final femenina de 2029 se disputará en el National Stadium of Wales de Cardiff.

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