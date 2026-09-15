La hermana de la estudiante de la UGR asesinada en México cuestiona "por qué le asignaron" ese destino

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Lara Tacoronte, la hermana de la estudiante de la Universidad de Granada (UGR), Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada este pasado sábado en el estado mexicano de Morelos cuando se encontraba allí en un programa de movilidad, ha cuestionado "por qué le asignaron" ese destino y ha mostrado su "enfado" y el de sus padres en torno a la organización del intercambio.

Así, en un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven asegura sobre su hermana Claudia: "No es que dijeras tú que quería irse a México y a esta zona en concreto, o a este país en concreto. No, ella solicitó el intercambio y a ella le asignaron ese sitio". Tras esto, pregunta: "¿Cómo vas a mandar a alguien a ese sitio? Una mujer a un sitio donde hace nada, una semana, han matado a dos chicas".

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Visiblemente emocionada, Lara describe en el vídeo las circunstancias de la muerte de su hermana, estudiante de la UGR de cuarto de Educación Infantil de intercambio en el estado mexicano de Morelos, y expone: "Alguien intentó robarle el móvil, un hombre, salió corriendo, él fue detrás de ella, le clavó un cuchillo en el vientre, no una vez, sino varias por lo visto, sin ningún tipo de justificación".

Lara expone las objeciones que los padres de la joven asesinada tenían acerca de que Claudia fuese a México: "Mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo"; y añade que antes de que su hermana llegara al país norteamericano, "no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la Universidad en la que iba a estudiar allí, hacía nada, habían asesinado a otras dos chicas".

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En este contexto, Lara asegura que tanto ella como sus padres están "muy enfadados" en cuanto a la organización de la movilidad estudiantil; y haciéndose eco de otras manifestaciones sobre el contacto con su familia, asegura que ni a ella ni a sus padres les ha llamado "absolutamente nadie" ni "nadie" les ha preguntado "nada", salvo para "asuntos legales y rollos de papeles".

Sobre la investigación del asesinato de su hermana, señala que espera que "investiguen bien el caso. Que, por favor, encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien. Y, de verdad, que se haga algo al respecto", ha agregado.

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SUSPENSIÓN DE MOVILIDAD POR PARTE DE LA UGR

La Universidad de Granada (UGR) ha anunciado este pasado lunes que ha suspendido el plan de movilidad de tres estudiantes que tenían prevista una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), tras el fallecimiento de la estudiante de intercambio de esta universidad, Claudia Tacoronte Aguilera. Asimismo, la UGR ha ofrecido al resto de estudiantes con movilidad prevista en México la posibilidad de reubicar su destino.

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Así lo ha explicado la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Concepción Marrero Rocha, en un audio remitido a los medios, en el que ha señalado que a estos tres estudiantes se les ha comunicado que su movilidad a esta universidad queda suspendida y que serán reubicados en otros destinos de la oferta de movilidad internacional de la UGR, de acuerdo con sus preferencias.

Asimismo, ha indicado que la UGR se ha puesto en contacto con el resto de los estudiantes que tienen prevista una movilidad en México. En concreto, 17 ya han llegado a sus destinos durante este primer semestre, mientras que otros 24 se incorporarían a lo largo del curso académico. A todos ellos, ha explicado, se les ha trasladado que, "si se sienten inseguros por lo ocurrido o no se encuentran cómodos en sus actuales destinos, pueden solicitar una reubicación".

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En este sentido, la vicerrectora ha aclarado que la convocatoria de movilidad de intercambio internacional se realiza cada año en el mes de noviembre y que la UGR revisa "minuciosamente" los destinos ofertados, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en relación con las regiones, ciudades y zonas a las que se aconseja viajar.

INVESTIGACIÓN

La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, ha apuntado a la existencia de "avances significativos" en la investigación sobre el asesinato en la localidad de Cuautla de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba de intercambio en México, antes de prometer que las autoridades "darán con el responsable" para hacer "justicia" a la víctima.

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González Saravia ha desvelado en un comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas horas ha mantenido una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar los "avances significativos" en la investigación en torno al caso, sin que hasta ahora se hayan producido detenciones.

Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha sostenido que la investigación en marcha es "transparente" y "profesional" y ha agregado que "todavía no se descarta ninguna línea de investigación", incluida la posibilidad de un robo.

"La Fiscalía General intervino de manera inmediata una vez que tuvo conocimiento de estos lamentables hechos con el protocolo de feminicidio y, por lo tanto, la Fiscalía especializada en este delito está interviniendo", ha manifestado. "El levantamiento del cuerpo, la necropsia, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es con perspectiva de género, es muy importante comentarlo", ha reseñado.

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Blumenkron ha confirmado además ante la prensa que los investigadores han solicitado la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad "aledañas", incluidas las de "particulares", así como "lo que pueda aportar el patronato de la Casa de la Cultura" de Cuautla, donde falleció Tacoronte Aguilera.