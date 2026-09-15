La FIFA visitará San Sebastián para trabajar sobre el Mundial será "en otoño"

Guardar

La siguiente visita de la FIFA a San Sebastián para trabajar sobre la posibilidad de que la capital guipuzcoana sea sede del Mundial 2030 está "programada de cara a otoño", según ha avanzado el alcalde donostiarra, Jon Insausti.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, el primer edil donostiarra, preguntado por esta cuestión por los periodistas, ha señalado que "todavía no tenemos día, no tenemos lugar, día, fecha no tenemos".

PUBLICIDAD

En todo caso, ha indicado que "ya finalizado el Mundial anterior, en otoño retoman y nosotros estaremos preparados para responder a todas las cuestiones". "Lo que esperamos es que ellos también estén preparados para responder a las nuestras", ha finalizado.