15/09/2026 Juls Janeiro se ríe de las críticas de Belén Esteban con su nueva campaña: "Hay que reírse de ser una enchufada". Juls Janeiro continúa dando pasos en su trayectoria profesional y lo hace con una nueva campaña publicitaria que no ha pasado desapercibida. La joven se ha convertido en una de las imágenes de PcComponentes y ha protagonizado una gran lona con su rostro bajo el lema "Si se enchufa está en PcComponentes", una acción que llega después de las comentadas palabras de Belén Esteban, quien la calificó como 'nepo baby'. Lejos de esquivar la polémica, ha decidido tomársela con humor y aprovechar la oportunidad para reivindicar su carrera. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Juls Janeiro continúa dando pasos en su trayectoria profesional y lo hace con una nueva campaña publicitaria que no ha pasado desapercibida. La joven se ha convertido en una de las imágenes de PcComponentes y ha protagonizado una gran lona con su rostro bajo el lema "Si se enchufa está en PcComponentes", una acción que llega después de las comentadas palabras de Belén Esteban, quien la calificó como 'nepo baby'. Lejos de esquivar la polémica, ha decidido tomársela con humor y aprovechar la oportunidad para reivindicar su carrera.

Acompañada por varios amigos, se acercaba hasta el lugar en el que luce la publicidad y se mostraba orgullosa del resultado. "Hay que reírse de ser una enchufada, hay que reírse de ser una enchufada. Bueno, yo soy una enchufada para algunos, para otros no. Pero bueno, aquí estamos, hija", aseguraba con naturalidad, dejando claro que no piensa renunciar a las oportunidades profesionales que se le presenten.

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Preguntada por cómo cree que habrá sentado la campaña a la colaboradora de televisión, se mostraba tajante y restaba importancia a sus posibles reacciones: "Me da exactamente igual si le ha sentado bien o si le ha sentado mal. Me da exactamente igual, yo estoy aquí ahora mismo disfrutando de mi trabajo y ya está. Me da exactamente igual cómo le haya sentado ni lo quiero saber". Una postura con la que deja claro que prefiere centrarse en sus proyectos y disfrutar de esta nueva etapa profesional.

En casa, además, la iniciativa ha sido recibida con entusiasmo. Tanto Jesulín de Ubrique como María José Campanario conocieron de primera mano el proyecto y, según ha contado, su reacción no pudo ser más positiva. "Les encantó, les encantó. Las palabras de mis padres literalmente fueron: 'Olé, olé'", confesaba orgullosa.

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También ha querido responder a las palabras que Jorge Javier Vázquez le dedicó recientemente en televisión. Aunque agradece el gesto y las palabras del presentador, reconoce que hay algo que le gustaría hacer antes de valorar públicamente la situación: hablar con él en privado. "Lo vi, lo vi. Mira, yo le agradezco mucho las palabras a Jorge Javier, pero sí que es verdad que me gustaría tener una conversación con él en privado, la verdad. Así que si Jorge Javier ve esto, que me escriba un mensaje", afirmaba.

Por último, se pronunciaba sobre el estado de su padre después de que tuviera que cancelar su última corrida y del conflicto surgido con el empresario que organizaba el festejo. En este caso, prefería quitar hierro al asunto y aseguraba que en su familia no le están dando mayor importancia. "Si te digo la verdad no le he preguntado porque como sé que tiene menos cero importancia en nuestras vidas, no le he preguntado", explicaba.

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Eso sí, transmitía tranquilidad sobre el estado del diestro, con quien mantiene contacto diario. "Mi padre está bien, hablo todos los días con él. Está súper contento por el proyecto y se está recuperando, está bien", aseguraba, dejando claro que en estos momentos la prioridad es que continúe recuperándose y que pueda centrarse en sus próximos proyectos.