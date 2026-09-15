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Italia prorroga otros 15 días la suspensión de Schengen con España por la crisis de Ceuta

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El Gobierno de Italia ha anunciado este martes su decisión de prorrogar otros 15 días la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación, por lo que seguirá sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España, ante la crisis abierta por la entrada irregular a finales de julio de miles de migrantes a Ceuta.

La decisión, adoptada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, supone "la extensión de los controles fronterizos por tierra y aire", ante lo que Roma considera una necesidad debido a los "altos riesgos de seguridad interna, además de la potencial amenaza de infiltración terrorista".

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Así, la medida ha sido comunicada en una nota enviada a la Comisión Europea y a los homólogos de Piantedosi en el seno de la Unión Europea (UE), entre quien figura el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, según ha recogido la agencia italiana de noticias AdnKronos, sin que Madrid se haya pronunciado por ahora sobre la medida.

Estos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes, prorrogado desde entonces. El Gobierno español, que criticó el paso de Roma, adoptó en reciprocidad la reinstauración de los controles Schengen para los viajeros procedentes de Italia.

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