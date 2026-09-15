El precio del petróleo prosigue su escalada: sube más de un 1,6%, hasta los 107,4 dólares por barril

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El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 107,3 dólares por barril, tras el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y las dificultades de los petroleros para atravesar el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, subía más de un 1,7%, hasta los 103,1 dólares por barril.

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Tras sufrir ataques con drones perpetrados desde Irak, el oleoducto saudí Este-Oeste cerró de manera temporal el pasado sábado. Esta infraestructura permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situadas en el golfo Pérsico.

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De este modo, la infraestructura se ha constituido como una alternativa estratégica a la ruta marítima por Ormuz y ha permitido mantener una vía de salida para parte de la producción petrolera saudí hacia los mercados internacionales sin depender del estrecho.

Y mientras este oleoducto permanece cerrado, sin fecha de apertura prevista, los petroleros siguen teniendo dificultades para atrevesar Ormuz, llevando al petróleo Brent tocar máximos de cuatro meses.

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este lunes de que un superpetrolero se ha incendiado este lunes tras el impacto con una mina marítima cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una zona "restringida". El buque afectado es indio, aunque ondea bandera de conveniencia panameña.

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"La Armada de la Guardia Revolucionaria declara con firmeza que el estrecho de Ormuz está cerrado y continúa bajo nuestro inteligente control", ha añadido.

En respuesta, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) ha rechazado esta versión y ha asegurado que el buque fue atacado con un dron iraní.

Mientras las tensiones entre EEUU e Irán se recrudecen, Washington prosigue con su campaña de sanciones contra Teherán para asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

El presidente de EEUU, Donald Trump, esbozó este fin de semana la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra.

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Este lunes, Trump ha afirmado que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

"El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

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Debido a los altos precios de la energía, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) optó la semana pasada por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subió al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%.

Esta semana le toca al turno a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que mañana miércoles celebrará su reunión de política monetaria, con los principales analistas apuntando a una subida de tipo de interés de un cuarto de punto. También esta semana habrá reunión de tipos en el Banco de Inglaterra (jueves) y el Banco de Japón (viernes).

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CAÍDA GENERALIZADA DE LAS BOLSAS ASIÁTICAS

En este escenario de incertidumbre sobre el comportamiento de la inflación y el alza del petróleo, las Bolsas asiáticas registran este martes caídas generalizadas.

El Nikkei japonés es el único que se salva, con un repunte de casi el 0,3%. Mientras, el Kospi de la Bolsa de Seúl baja casi un 1% y la Bolsa de Shanghai retrocede un 0,5%.

Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cedía casi un 1% a poco menos de una hora de la apertura de las Bolsas en Europa.