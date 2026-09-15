El Parlamento aprueba el cese del fiscal general en pleno escándalo de acusaciones cruzadas de corrupción

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El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes el cese del fiscal general del país, Ruslan Kravchenko, en pleno cruce de acusaciones por corrupción y después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, procediera el lunes a su cese escudándose en la ley marcial para intentar contener un nuevo escándalo en las instituciones del país europeo.

La Verjovna Rada --la Rada Suprema, nombre oficial del Parlamento-- ha señalado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el cese de Kravchenko ha sido aprobado con 317 votos a favor. El organismo, que cuenta con 450 escaños, no ha dado detalles sobre votos en contra o abstenciones.

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La votación fue confirmada el lunes después de que Zelenski reclamara al Parlamento que aprobara el cese de Kravchenko, si bien posteriormente procedió a destituirlo después de que el fiscal general desvelara que había aprobado cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés) y que había abandonado el país.

Kravchenko, que se encuentra fuera de Ucrania en lo que ha descrito como "un viaje de negocios al extranjero" para "informar a socios internacionales del estado real de los asuntos en los organismos anticorrupción" en el país europeo, reveló el lunes que había aprobado cargos contra director de la NABU, Semen Krivonos, por presunta "falsificación de documentos oficiales para obtener grandes beneficios ilícitos".

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Asimismo, señaló que también ha aprobado cargos contra una persona cercana al jefe de la Oficina del Fiscal Especializada en la Lucha contra la Corrupción (SAPO), Oleksander Klimenko, sin desvelar su identidad, antes de reseñar que "hasta ahora estaba limitado políticamente a la hora de adoptar estas decisiones, por parte del presidente y los cargos anticorrupción".

Kravchenko sostuvo que estos organismos lanzaron la operación anticorrupción 'Cartago' --que le llevó a presentar su dimisión el 7 de septiembre-- para obtener acceso a los procedimientos por parte de la Fiscalía contra altos cargos de ambos organismos y detener estas investigaciones.

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El caso 'Cartago' gira en torno a la desarticulación de una organización criminal liderada por el jefe de una de las divisiones de la Fiscalía General, la cual presuntamente recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos.