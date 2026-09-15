El Ibex 35 se mantiene estable en 19.565 puntos en la media sesión, con la atención puesta en la Fed

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El Ibex 35 se situaba en los 19.565,3 puntos en la media sesión de este martes, casi sin cambios frente al cierre del lunes, y remontando el descenso del 0,2% que registraba en la apertura, con la atención de los inversores puesta en qué decidirá la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles respecto a la política monetaria.

El inicio de la semana ha estado marcado por la incertidumbre por el crudo y la tecnología. "Al tensionamiento de la TIR de bonos soberanos, consecuencia de la geoestrategia, precios de petróleo, inflación y tipos de interés, se une ahora la IA. Un menor ritmo de desarrollo de la Inteligencia Artificial podría llevar a menores inversiones, sobre todo en semiconductores", han explicado los analistas de Bankinter.

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Mientras las tensiones entre EEUU e Irán se recrudecen, Washington prosigue con su campaña de sanciones contra Teherán para asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

El presidente de EEUU, Donald Trump, esbozó este fin de semana la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra.

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Este lunes, Trump afirmó que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles.

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En este contexto, los valores más alcistas hacia las 12.00 horas eran Acciona Energía (+4,39%) al calor de rumores de una posible OPA por parte de Norges y EQT. Por detrás se situaban Acciona (+2,75%), Acerinox (+1,81%), ArcelorMittal (+1,69%) y Aena (+1,54%).

Del lado contrario se situaban Puig (-3,49%), tras conocerse ayer al cierre de mercado de la compra del 50% de Isdin que todavía no poseía por 1.200 millones. Por detrás se situaban Amadeus (-1,45%), Fluidra (-1,40%), Grifols (-0,85%) y Cellnex (-0,67%).

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La evolución del resto de los principales mercados europeos era negativa en la media sesión. Londres caía un 0,40%; París, un 0,42%; y Fráncfort, un 0,24%.

El barril de Brent se situaba en los 107,44 dólares, un 1,67% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) progresaba un 2,21%, hasta los 103,6 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se situaba en el 4,006%, tras cerrar el lunes en el 3,983%. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana repuntaba tres décimas, hasta los 46,8 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1538 dólares por cada euro.