El euro se mantiene estable ante datos débiles de Alemania y la eurozona

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Fráncfort (Alemania), 15 sep (EFE).- El euro se mantuvo este martes estable tras la publicación de datos de confianza débiles de Alemania y la zona del euro, mientras aumentan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1544 dólares, frente a los 1,1537 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1539 dólares.

La confianza inversora se estabilizó en septiembre en Alemania, con una pequeña subida por quinto mes consecutivo, porque se mantiene un "optimismo cauteloso respecto a la recuperación económica", según el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

El índice de confianza inversora del ZEW mejoró en septiembre 0,5 puntos, hasta 34,7 puntos.

Además, las expectativas de los expertos en los mercados financieros sobre la evolución de la economía de la eurozona bajaron en septiembre 5,6 puntos, hasta los 25,8.

Los mercados ven una probabilidad del 90 % de que la Fed suba mañana sus tipos de interés, que están ahora en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %, por lo que podría ser la primera subida en tres años.

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El BCE subió el jueves por unanimidad los tipos a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, porque "la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado" debido a la guerra en Oriente Medio.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1527 y 1,1551 dólares. EFE