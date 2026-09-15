EEUU solicita confiscar 53 millones en 'criptos' procedentes de la venta de crudo iraní por operadores chinos

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La Fiscalía del distrito sur de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) han interpuesto una demanda para intervenir 61 millones de dólares (unos 53 millones de euros) en criptomonedas procedentes de transacciones de crudo iraní a través de dos compradores chinos que tenían por objetivo "financiar al Gobierno de Irán".

"Hoy incautamos y solicitamos la confiscación de más de 61 millones de dólares del Gobierno de Irán, que de otro modo habrían financiado acciones militares hostiles y ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados", ha indicado el fiscal adjunto para el Distrito Sur de Nueva York, Sean Buckley.

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En concreto, dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de 'trading' del operador Binance, con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), para blanquear las ganancias derivadas de la venta "ilegal" de petróleo de origen iraní. Los fondos obtenidos fueron destinados a financiar "actividades terroristas" de la República Islámica, incluyendo a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Las autoridades estadounidenses han cifrado en hasta 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros) el blanqueo de ganancias por la venta de petróleo iraní a través de criptomonedas, para lo que las empresas chinas han sido actores fundamentales.

"Como se alega en la denuncia presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de operadores de criptomonedas en China y otros países para blanquear más de 1.500 millones de dólares procedentes del petróleo ilícito, destinados a beneficiar al ejército iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica, designada como organización terrorista", ha destacado Buckley.

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"La denuncia presentada hoy demuestra la capacidad del FBI para rastrear el dinero, desmantelar esquemas ilícitos y detener el flujo de criptomonedas hacia cualquier gobierno que intente evadir sanciones o cometer actividades terroristas. Al cortar los fondos recaudados mediante la venta ilegal de petróleo crudo, se debilita al ejército iraní y a los terroristas. El FBI no cejará en su empeño de confiscar los fondos de actores extranjeros peligrosos", ha afirmado el subdirector a cargo del FBI, James Barnacle.

Fuentes internas del régimen aseguraron al 'Financial Times' que el banco central iraní ha impulsado a los inversores y actores comerciales a repatriar fondos para mantener a flote la economía del país asiático, incluyendo el uso de criptomonedas para liquidar transacciones transfronterizas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes.

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Entre otras cuestiones, han flexibilizado normas para permitir el intercambio de divisas en el mercado iraní, escapando de los tipos de cambios aprobados por el Gobierno de la República Islámica, así como utilizar los ingresos de exportaciones para importar productos directamente sin tener que canalizar sus ganancias a través del sistema oficial de divisas.

Al mismo tiempo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha solicitado en la cumbre de los BRICS, bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán y otros miembros más recientes, que los miembros utilicen sus divisas nacionales para comerciar entre ellos, advirtiendo de 'shocks' políticos en otras divisas, en clara referencia al sistema del dólar.

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Todo en un intento de mantener la economía iraní en un momento en el que Estados Unidos ha iniciado una ofensiva financiera contra la República Islámica para estrangular su sustento económico. Varios bancos internacionales ya han sido blanco de sanciones por sus supuestos vínculos con Irán.