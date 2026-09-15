DHL Supply Chain anuncia la adquisición "estratégica" de Open Market en Colombia

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Bogotá, 15 sep (EFE).- DHL Supply Chain, gigante internacional de la logística centrado en las cadenas de suministro, anunció este martes la adquisición "estratégica" de Open Market, uno de los mayores operadores de ese segmento en Colombia.

La empresa indicó en un comunicado que la operación forma parte de sus planes de expansión en América Latina y busca reforzar su actividad logística en los sectores de ciencias de la vida y cuidado de la salud durante los próximos cuatro años.

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Según DHL, la adquisición incorporará a sus operaciones capacidades de Open Market en transporte, empaque y servicios con control de temperatura.

Agustín Croche, consejero delegado de DHL Supply Chain para América Latina, aseguró que la "experiencia" de Open Market y su infraestructura "fortalecen la calidad y confiabilidad de los servicios" que ofrece la empresa a los "clientes en Colombia y en toda la región".

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DHL Supply Chain destacó que este movimiento empresarial está alineado con su Estrategia 2030 y que "fortalece significativamente sus capacidades operativas en Colombia".

"Esta transacción representa un nuevo hito en la construcción de una red global más sólida y especializada para estos sectores en constante evolución", señaló la compañía logística en el comunicado.

Croche consideró a su vez que con este movimiento DHL Supply Chain invierte en "capacidades estratégicas que fortalecen su competitividad y respaldan un crecimiento sostenible".

Según DHL, la operación incorpora 21 almacenes, con una superficie total de 120.000 metros cuadrados, 13 plataformas de cross-docking y una red de transporte con vehículos propios.

DHL Supply Chain agregó que incorporará aproximadamente a 4.100 trabajadores de Open Market y avanzó que, dentro de las próximas inversiones en Colombia, prevé ampliar su centro logístico Constellation, situado en Cota, municipio cercano a Bogotá, aunque no detalló la inversión prevista.

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DHL Supply Chain forma parte del grupo logístico alemán DHL Group, que registró ingresos de 82.900 millones de euros (94.140 millones de dólares) en 2025 y emplea a unas 389.000 personas en más de 220 países y territorios.

La compañía no detalló la cuantía de la operación, cuya finalización está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre. EFE

(Foto)

La Agencia EFE contó con la ayuda de DHL Supply Chain para la difusión de este contenido