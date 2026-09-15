CERMI pide al Congreso mantener las mejoras aprobadas por el Senado para el cuidado de menores con cáncer

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Congreso de los Diputados que, en la fase final de tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, actualmente en curso, valide las mejoras introducidas por el Senado en relación con la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).

Para el CERMI, las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta suponen un avance respecto del régimen vigente en la protección de las familias que tienen a su cargo a menores con necesidades intensas y continuadas de cuidados y responden a una realidad social que exige una mayor adecuación de la protección económica y social a las situaciones de especial vulnerabilidad.

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El CERMI considera que la CUME constituye un instrumento imprescindible para permitir que las familias puedan compatibilizar el cuidado directo, continuo y permanente de sus hijos e hijas con la permanencia en el empleo, evitando que la atención de una situación grave de salud recaiga exclusivamente sobre las familias y termine provocando la pérdida de empleo, la reducción de ingresos o una mayor precarización económica.

Por ello, la entidad ha reclamado a los grupos parlamentarios que respalden las mejoras procedentes del Senado y eviten que decaigan en la última fase de la tramitación parlamentaria.

El CERMI ha recordado que las políticas públicas de protección social deben incorporar una perspectiva de discapacidad y de apoyos a las familias, especialmente cuando concurren situaciones que implican grandes necesidades de cuidados, atención especializada y una dedicación familiar extraordinaria.

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En este sentido, el movimiento considera positivo que el Senado haya acogido planteamientos que permiten avanzar hacia una CUME más adaptada a las necesidades reales de las familias y considera que ahora corresponde al Congreso consolidar este progreso mediante la aprobación definitiva de la norma.