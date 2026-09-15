Catorce jóvenes de Argentina y Chile estrechan sus vínculos con La Rioja a través de la iniciativa 'También Riojanos'

15/09/2026 Jóvenes de Argentina y Chile participantes en 'También Riojanos' SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA GOBIERNO RIOJANO

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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha recibido hoy en el Palacio de Gobierno a los 14 jóvenes que participan en la segunda edición de 'También Riojanos', un programa impulsado por el Ejecutivo regional para fortalecer los vínculos de las nuevas generaciones de riojanos residentes en el exterior con su tierra de origen.

El grupo, que permanecerá en La Rioja hasta el 28 de septiembre, está integrado por siete chicas y siete chicos de entre 19 y 29 años, ocho procedentes de Argentina y seis de Chile, vinculados a los cuatro Centros Riojanos de Argentina y los dos de Chile.

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La nueva edición da continuidad a la experiencia desarrollada en 2025, que recibió una valoración muy positiva tanto por parte de los jóvenes participantes como de la sociedad riojana, que se volcó con el programa y mostró una gran acogida al grupo en las distintas actividades desarrolladas durante su estancia. Esta buena experiencia ha permitido consolidar la iniciativa y plantear una segunda edición que mantiene el objetivo de acercar a los jóvenes a la realidad actual de La Rioja y a sus raíces familiares, al tiempo que incorpora nuevos contenidos y espacios.

A lo largo de estas dos semanas, los participantes desarrollarán cerca de 40 actividades que combinan encuentros institucionales y propuestas formativas con visitas culturales, experiencias en distintos municipios y actividades vinculadas a las tradiciones y la identidad riojanas.

El programa comienza con un acercamiento a las instituciones y al tejido educativo y juvenil de la Comunidad, con visitas al Parlamento de La Rioja, la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ).

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El patrimonio y el territorio tendrán un peso destacado en el recorrido, que llevará al grupo a Nájera, San Millán de la Cogolla, Torrecilla en Cameros, Villoslada de Cameros, Viniegra de Abajo, al Monasterio de Valvanera y a Santa Coloma, además de incorporar este año nuevas actividades en tres cabeceras de comarca: Alfaro, Haro y Nájera.

Entre las propuestas, figuran la realización de una etapa del Camino de Santiago, visitas a los monasterios de Santa María la Real y Yuso y al Centro de la Emigración Riojana, así como distintas actividades vinculadas a la historia y el patrimonio de la Comunidad.

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En Alfaro, los jóvenes participarán en una actividad formativa en los Sotos del Ebro, uno de los espacios naturales más característicos de La Rioja, que permitirá acercarles a este enclave singular y al río Ebro, un elemento estrechamente ligado al territorio y a la identidad de la región.

La programación incluye también visitas a empresas y experiencias relacionadas con sectores representativos de La Rioja, como la industria del calzado en Arnedo o la cultura del vino en Haro y San Asensio. Las tradiciones riojanas ocuparán igualmente un espacio destacado, con la participación de los jóvenes en las fiestas de San Mateo, incluido el Pisado de la Uva, mientras que la gastronomía estará presente a través de una experiencia de cocina riojana.

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MICROCREDENCIAL UNIVERSITARIA

Como novedad de esta segunda edición, el programa incorpora además una microcredencial universitaria específica sobre 'Patrimonio riojano', desarrollada por la Universidad de La Rioja en colaboración con UNIR y UNED, que completa el carácter formativo de la experiencia.

El programa concluirá con una actividad en la Casa de la Imagen de Logroño dedicada a la emigración riojana, que permitirá a los participantes acercarse a la historia de quienes tuvieron que abandonar la Comunidad a través de la fotografía y de una propuesta visual y participativa. Será también una oportunidad para conectar las experiencias migratorias de generaciones anteriores con las historias familiares de los propios jóvenes.

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CONECTAR CON LAS RAÍCES Y CON EL ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES

El componente más personal llegará durante las dos últimas jornadas, reservadas para que cada participante pueda desplazarse a las localidades riojanas de las que proceden sus familias. Alberite, Almarza de Cameros, Anguiano, Arnedo, Grañón, Grávalos, Enciso, Hornillos de Cameros, Igea, Logroño, San Román de Cameros, Santa Lucía de Ocón, Santa Engracia del Jubera, Torrecilla en Cameros y Villoslada de Cameros son los municipios vinculados a los orígenes familiares del grupo.

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Estas visitas permitirán conocer directamente los lugares de los que partieron sus antepasados y conectar esas raíces con la realidad actual de La Rioja. La segunda edición de 'También Riojanos' reúne a jóvenes de los seis Centros Riojanos existentes en Argentina y Chile: cuatro en Argentina y dos en Chile. Entre los participantes hay además dos parejas de hermanos, una procedente de cada país.

El programa, gestionado por la Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior y dotado con 100.000 euros, busca favorecer el conocimiento de La Rioja entre las nuevas generaciones de la Comunidad Riojana en el Exterior y reforzar sus vínculos culturales, sociales y familiares con la región de origen de sus ascendientes.

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