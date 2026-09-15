Casos de VIH suben en Afganistán y talibanes lo asocian a más tests y vuelta de emigrantes

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Kabul, 15 sep (EFE).- Afganistán ha registrado al menos 286 casos de VIH desde marzo de 2025, con un tercio de ellos detectados en los últimos cinco meses, un aumento que las autoridades talibanas atribuyen al retorno de millones de afganos al país y a un mayor número de pruebas realizadas.

"Hemos registrado 86 pacientes con VIH en los últimos cinco meses. En el año anterior (que va desde marzo del 2025 al mismo mes de 2026, según el calendario usado en Afganistán) se registraron alrededor de 200 personas", dijo a EFE Ahmad Khan Hedayat, el director del departamento de VIH del Hospital Afgano-Japonés, el mayor centro de tratamiento para la infección en el país.

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Los casos han venido aumentando año a año, con 81 pacientes registrados en 2022-23, 119 en 2023-24, y 140 en 2024-25, según cifras del hospital.

Si bien el Gobierno de facto talibán no dio a EFE cifras a nivel nacional a tiempo para esta publicación, las autoridades confirmaron la existencia de un alza en las infecciones.

"El aumento del número de centros de pruebas en comparación con antes, una mayor concienciación de la población y la llegada de un mayor número de migrantes (afganos que retornaron al país) han contribuido al incremento de los casos de VIH", explicó a EFE el director del programa de Terapia Antirretroviral (TAR) del Ministerio de Salud Pública, el doctor Malyar Karimzai.

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Las autoridades sanitarias señalaron que el estigma y los conceptos erróneos en torno al VIH obstaculizan el diagnóstico y el tratamiento, añadiendo que algunos pacientes retrasan la búsqueda de atención médica por temor a ser identificados como seropositivos (un resultado de laboratorio que se asocia al contagio del virus).

"El estigma contra el VIH es un reto no solo en Afganistán, sino en todo el mundo. Los pacientes pueden tener percepciones negativas sobre la enfermedad, incluida la creencia de que el VIH se contrae normalmente a través de relaciones sexuales inapropiadas. Se trata de una percepción muy errónea", dijo Karimzai.

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El VIH puede transmitirse a través de sangre infectada, de una madre seropositiva a su hijo y por contacto sexual.

"Hacemos un llamamiento a la población para que acuda a recibir atención médica con confianza, sin miedo ni vergüenza. Si se les diagnostica el VIH, pueden recibir tratamiento y servicios de forma gratuita", aseguró Karimzai, añadiendo que la comprensión pública y el acceso a servicios relacionados han mejorado en los últimos años.

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Los responsables del programa TAR del Ministerio de Salud Pública, controlado por los talibanes, han pedido una mayor ayuda internacional para ampliar los servicios de tratamiento y diagnóstico del VIH, en particular mediante el suministro de equipamiento médico y el apoyo a centros de tratamiento adicionales.

"Contamos con siete centros de tratamiento en todo Afganistán, lo cual es muy limitado. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a los países de todo el mundo y a España para que cooperen con nosotros, especialmente proporcionando equipos de diagnóstico, de modo que podamos disponer de suficientes centros de tratamiento en todo Afganistán", pidió Karimzai. EFE

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