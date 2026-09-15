Brasil mejora su previsión para la cosecha de granos de este año pese a El Niño

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São Paulo, 15 sep (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores y abastecedores de alimentos del mundo, espera recoger este año una cosecha récord de 361,7 millones de toneladas de granos, una mejora respecto a la previsión anterior pese a los efectos de El Niño, informó este martes el Gobierno.

El volumen esperado supone un aumento del 2,6 % respecto a la cosecha anterior, según la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

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El incremento se debe a una productividad superior a la prevista y al hecho de que el área plantada aumentó un 1,7 % anual hasta alcanzar las 83 millones de hectáreas.

La cosecha de soja, el principal cultivo de Brasil, puede alcanzar 180 millones de toneladas, un 5,2 % más que en el ciclo anterior, lo que supone la mayor producción en la historia del país.

La Conab prevé que el maíz, a su vez, llegue a las 144 millones de toneladas, un 2 % más que en la cosecha anterior.

Por otro lado, Brasil empieza a sentir los efectos del fenómeno climático de El Niño, que los científicos esperan que sea el más fuerte desde que se tienen registros.

La Conab afirmó hoy que el clima más seco en el centro del país favoreció la cosecha en esa región, pero que las fuertes lluvias en el sur afectaron al cultivo del trigo.

De cara a los próximos meses, la región sur puede enfrentar un exceso de lluvias, mientras que en el norte habrá menos precipitaciones de lo habitual, según el organismo.

La agricultura es actualmente el principal motor de la economía brasileña en la actualidad, al haber avanzado un 2,8 % en el segundo trimestre, un ritmo mayor que el de los otros sectores. EFE