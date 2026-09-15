Arabia Saudí ejecuta a un paquistaní acusado de asesinar a otro expatriado

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El Cairo, 15 sep (EFE).- Las autoridades saudíes ejecutaron este martes a un ciudadano paquistaní acusado de asesinar a otro expatriado, del que no especificaron su nacionalidad, de posesión de armas y de planear matar a otras personas, informó el Ministerio de Interior saudí en un comunicado.

De acuerdo con el departamento, la aplicación de la pena de muerte se llevó a cabo en la región de Qassim, en el centro del país, contra un ciudadano paquistaní condenado por "asesinar deliberada y agresivamente a un expatriado como resultado de estar influenciado por la ideología terrorista, poseer armas y planear matar a otras personas".

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Asimismo, Interior afirmó que, tras una investigación, el tribunal competente concluyó que el acusado cometió estos delitos, y después el Tribunal Supremo saudí dictó sentencia firme de pena de muerte, como "castigo discrecional" y se ejecutó este martes.

La Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés) informó el pasado mes de julio que Arabia Saudí había ejecutado a 108 personas en los primeros seis meses de 2026, lo que mantiene "un ritmo elevado" de aplicaciones de la pena capital, tras marcar un récord el año pasado.

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De todas las ejecuciones llevadas a cabo durante el primer semestre, las relacionadas con drogas representaron el mayor porcentaje: 71 casos, un 66 %.

La ONG observó que, transcurridos los primeros seis meses de 2026, Arabia Saudí continúa aplicando sentencias de muerte a un ritmo acelerado, sin tener en cuenta sus obligaciones internacionales ni su legislación vigente.

Las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 356 personas en 2025, lo que supone un nuevo récord en el país por el mayor número de ejecuciones en un año, de acuerdo con Amnistía Internacional y otras organizaciones. EFE