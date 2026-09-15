Agencias

Alex Saab acuerda "dar información" a EEUU que implica a "altos funcionarios venezolanos"

Guardar

Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, accedió a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

El pacto suscrito por Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

PUBLICIDAD

En el arreglo, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía de Estados Unidos. EFE

Últimas Noticias

Rusia anuncia ataques contra barcos e infraestructuras portuarias ucranianas en Chornomorsk e Izmail

Rusia anuncia ataques contra barcos e infraestructuras portuarias ucranianas en Chornomorsk e Izmail

Los Latin Grammy revelan mañana a los nominados con Rosalía y Carín León en las apuestas

Infobae

Sindicato argentino pide información sobre el estado de salud física y mental de Milei

Infobae

Delcy Rodríguez promete atención a amputados en terremotos y afectados por ataque de EEUU

Infobae

Dos grupos compiten por la privatización de la mayor distribuidora de agua de Argentina

Infobae