Alex Saab acuerda "dar información" a EEUU que implica a "altos funcionarios venezolanos"

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Miami (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, accedió a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

El pacto suscrito por Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

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En el arreglo, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía de Estados Unidos. EFE