Xavi Espart, un 'Xavi Hernández' para el lateral izquierdo de Flick

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Barcelona, 14 sep (EFE).- Los técnicos de La Masia recuperaron hace unos años un informe sobre un tal Xavi Hernández cuando jugaba en las categorías inferiores del Barcelona. Las características del menudo jugador de Terrassa descritas en aquel documento coincidían con las de un joven centrocampista que, a finales de la pasada década, empezaba a despuntar en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Aquel futbolista que guardaba similitudes con el egarense era otro Xavi (Espart), un ‘6’ típico de La Masia al que, años después, el técnico del primer equipo azulgrana, Hansi Flick, ha reconvertido en lateral izquierdo durante el primer tramo de la temporada 2026-2027.

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"Era un informe real del Barça. Toda la descripción de lo que hacía Xavi Hernández a esa edad era como si estuvieras leyendo un informe de Xavi Espart", rememora en declaraciones a EFE el ahora responsable del fútbol base del Girona, Albert Puig Alcaide, quien entrenó a Espart en el Infantil B azulgrana.

Pero, a diferencia de la leyenda del Barça que debutó con Louis van Gaal en 1998 como mediocentro, el futbolista nacido en Vilassar de Mar en 2007 ha despuntado en el carril izquierdo bajo las órdenes del preparador alemán.

Espart ya había ocupado el lateral derecho, sobre todo en edad juvenil y en el Barça Atlètic, pero nunca lo había hecho en el carril izquierdo, donde Flick ha aprovechado las virtudes de este centrocampista de cuna para sumar un efectivo más en los pasillos interiores cuando su equipo tiene el balón.

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El 'experimento' le ha salido a las mil maravillas al entrenador germano. Espart ha sido titular en los primeros cinco partidos de LaLiga EA Sports, relegando a dos futbolistas más experimentados como Joao Cancelo y Alejandro Balde, y suma dos asistencias de gol -ante el Elche y el Rayo Vallecano- y un tanto, el que este domingo marcó en la victoria de su equipo frente al Levante (2-4).

Desde su irrupción, el canterano, de la misma generación que Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, sólo ha cometido un error: la pérdida que precedió al primer tanto del Levante en la trabajada victoria del líder de LaLiga en el Ciutat de València.

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Flick, sin embargo, exculpó a su joven pupilo, que acusó la exigencia física del encuentro. "El primer gol ha sido culpa mía porque queríamos cambiar a Xavi Espart antes", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

La irrupción de Espart en el carril izquierdo, según algunos de sus formadores de la academia azulgrana consultados por EFE, es una sorpresa relativa, ya que desde su llegada a La Masia, en 2015, siempre destacó por una inteligencia táctica casi innata que ha perfeccionado con el tiempo y le ha permitido adaptarse a casi cualquier escenario.

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"Tenía algo especial, sobre todo por su manera de entender el juego con 9 años", confiesa, en una conversación telefónica con EFE, Óscar Jorquera, el primer técnico que Espart tuvo en La Masia.

El ahora jefe de metodología del Gimnàstic de Tarragona subraya que ya por aquel entonces "era un jugador al que le encantaba aprender y estaba muy atento a las correcciones" de sus entrenadores.

También era "un líder" del Benjamín D, el equipo que los formadores decidieron que era el paso necesario para que creciera a fuego lento en La Masia después de que Isidre Gil, un histórico ojeador del fútbol base azulgrana, se fijara en él cuando empezaba a dar sus primeros toques en el Vilassar.

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"Cuando era entrenador del benjamín de primer año y él era prebenjamín, fui a verlo en el Vilassar. Y era de esos jugadores que lo hacía todo bien", comenta Albert Puig Alcaide.

Años después, Puig lo entrenaría en el Infantil B. Era un futbolista con el que estaban "maravillados" tanto él como Arnau Blanco, quien ahora es uno de los ayudantes de Flick, precisa.

"Todas las decisiones que tomaba eran buenas, a pesar de que no era ni el jugador más rápido, ni el más alto ni el más fuerte. Era un equilibrista del juego colectivo", destaca Puig.

La competencia en la medular obligó a los entrenadores de La Masia a encontrar una solución táctica para que el futbolista pudiera seguir creciendo. Y, en esas, la posición de lateral derecho fue la solución que los formadores encontraron para que Espart gozara de más minutos y experiencia.

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"Los laterales en el fútbol base del Barça no se proyectan mucho en ataque, juegan más cerrados. Y en esa posición Xavi es como un ‘6’ ladeado. Se adapta muy bien. Adquirió esta capacidad defensiva desde su orden táctico. Tenía sentido probarlo ahí", argumenta Puig.

Su notable rendimiento como lateral no le ha impedido seguir jugando de centrocampista en otros contextos. Este mismo verano brilló en la medular con la selección española sub-19 que ganó el campeonato de Europa disputado en Gales. Espart fue elegido en el once ideal de la UEFA.

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A Flick no le pasó inadvertida su buena actuación en esa competición. Y la confianza que le dio en la pretemporada la ha refrendado con cinco titularidades en el carril izquierdo en los seis primeros partidos oficiales del curso, lo que le ha permitido ganarse una ficha como jugador del primer equipo.

La temporada pasada, tras sus primeras apariciones (seis en total), el técnico alemán comparó a Espart con la leyenda del Bayern Múnich Philipp Lahm, un lateral que Pep Guardiola convirtió en centrocampista. Lo que quizá desconocía Hansi Flick de su última apuesta es que mucho antes, en La Masia, lo equiparaban con Xavi Hernández. EFE

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