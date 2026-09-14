Tribunal ratifica condenas de 20 y 25 años para tres expolicías de la dictadura paraguaya

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Asunción, 14 sep (EFE).- El Tribunal de Apelación Penal de Paraguay confirmó las sentencias a 20 y 25 años de prisión para tres expolicías que participaron en la torturas de varios presos políticos durante la dictadura del fallecido Alfredo Stroessner (1954-1989), informó este lunes la prensa local.

El fallo se produjo de forma unánime en la Segunda Sala de este tribunal contra los antiguos uniformados Fortunato Laspina Escurra y Eusebio Torres Romero, condenados a 25 años de cárcel, y Manuel Crescencio Alcaraz, sentenciado a 20 años, indicó el diario Última Hora.

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La imprescriptibilidad de los crímenes fue el argumento central de la decisión, explicó, por su parte, el portal web El Observador.

Los expolicías habían sido sentenciados el pasado 12 de febrero. Entonces, se informó que los condenados cumplirán sus sentencias domiciliarias por sus avanzadas edades.

De acuerdo con la investigación, estos expolicías participaron en las torturas que sufrió en prisión Domingo Guzmán Rolón, quien falleció en 2024 sin ver que se hiciera justicia en su caso, así como otras víctimas de la dictadura de Stroessner entre los años 1976 y 1978.

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Domingo Rolón, que para 1976 pertenecía a las Ligas Agrarias -un movimiento campesino que perseguía democratizar el acceso a la tierra en Paraguay- se trasladó hacia Argentina para huir de la represión de la dictadura.

Pero en 1976 fue detenido en ese país y llevado por la fuerza a Paraguay, donde fue recluido en los calabozos del temido Departamento de Investigaciones de la Policía en Asunción, la capital del país.

Allí, y siempre según la acusación, Alcaraz, Torres y Laspina torturaron a Rolón, le causaron heridas con un látigo de alambre y lo sumergieron en una piscina de aguas servidas.

La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura en Paraguay dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas. EFE