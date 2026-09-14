Cruz y Bardem llevan al Festival de Toronto la película de suspenso psicológico 'Bunker'

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Toronto (Canadá), 14 sep (EFE).- Los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem regresan juntos a la gran pantalla en 'Bunker', la película de suspenso psicológico del cineasta Florian Zeller que llega este lunes al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) tras su estreno mundial en Venecia.

TIFF incluyó la película en su programa Galas, donde tendrá su estreno norteamericano, con Bardem en el papel de Miguel, un prestigioso arquitecto español instalado en Londres que recibe el encargo de diseñar un refugio de lujo para un magnate tecnológico convencido de que debe prepararse para un eventual colapso de la sociedad.

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El proyecto supone una oportunidad profesional muy lucrativa, pero también plantea un dilema moral que comienza a afectar a la relación de Miguel con su esposa, Sofía, interpretada por Cruz.

Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger figuran también en el reparto de una producción rodada en inglés y español y producida por Francia y España.

Zeller utiliza la relación matrimonial como núcleo de una historia que aborda cuestiones contemporáneas como la desigualdad, el aislamiento, las amenazas medioambientales y el enorme poder adquirido por un reducido número de magnates tecnológicos.

El cineasta ya explicó que le interesaba la contradicción de un magnate que había hecho fortuna conectando a las personas y que, al mismo tiempo, preparaba un refugio privado para aislarse del mundo.

No es la primera vez que Zeller participa en el TIFF. 'The Father', con Anthony Hopkins y Olivia Colman, estuvo en el festival en 2020, y 'The Son', con Hugh Jackman, lo hizo dos años después. EFE

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