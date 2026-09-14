Condenan a seis personas en Ecuador por internar a mujer trans en "centro de conversión"

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Quito, 14 sep (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a seis personas a penas de entre dos y cuatro años de prisión por un delito de odio contra Karlina, una mujer trans que permaneció internada contra su voluntad durante tres meses en un centro donde se practicaban supuestas "terapias de conversión", informó este lunes la Fiscalía.

Los jueces condenaron a tres personas a cuatro años de prisión como autores directos del delito, mientras que las otras tres personas recibieron penas de dos años como cómplices.

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Estos centros clandestinos ofrecen modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas, pero, en Ecuador, estas prácticas están prohibidas y pueden constituir delitos como tortura, secuestro o actos de odio.

Según la Fiscalía, los familiares de Karlina la trasladaron contra su voluntad hasta el establecimiento, ubicado en el municipio de Chone, en la provincia costera de Manabí, donde fue sometida a tratos "crueles, inhumanos y degradantes con el propósito de reprimir y alterar su identidad de género".

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Tras abandonar el centro clandestino, la víctima denunció los maltratos sistemáticos que, de acuerdo con su testimonio, fueron cometidos por sus hermanos, primos, y otras personas allegadas.

Los hechos llegaron a conocimiento del Ministerio Público a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y, en septiembre de 2021, la Fiscalía allanó el centro y recabó indicios relacionados con el internamiento forzoso de la víctima.

Durante el juicio, la acusación presentó, además del testimonio de Karlina, el reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular, las evidencias recopiladas y las declaraciones de personas que confirmaron que la violencia motivada por su identidad de género fue ejercida de forma reiterada. EFE

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